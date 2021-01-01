У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 24 лютого. ПЕРЕЛІК

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9:00-17:00с. Діхтів: ФАП с.ДіхтівШкола с.Діхтівмагазин, церква с. Діхтів: Центральна, Шкільна 1-41,2-322 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-167 9:00-17:00 с. Овадно: ветлікарняс. Овадно: Привокзальна1-19,2-20, Мічуріна1-19,20-24, Молодіжна 403 ПЛ-0.4 Л-18 ЗЗТП-290 9:00-17:00м. Вол-Волинський: вул.Виговського Олійника Старицького12-25, Шухевича 69,77, Ковельська 110 Федорова 3-12, Чорновола4 ПЛ-10 38-03 від ЛР-120 до ЛР-13 9:00-17:00 с. Білин: Товариство з обмеженою відповідальністю "Прогрес"ФАП Білинська сільська рада Церква УПЦ ФОП Бегаль Віктор Володимирович МТС Україна, АТС, Водокачка, Дит. Садок с. Білин: вул.Травнева,Травнева, Садова2. 9:00 – 17:00 -с.Новостав:вул.Центральна1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-128 9:30-16:30 ФАП с.Верхнів вул.Берегова,провулок Сонячний2. КТП-275 10:00-17:00 с.Поромів вул.Прикордонна 13-59,вул.Центральна 15-843. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-105 9:30-16:30 смт Іваничі вул.Колгоспна 8-47,вул.Садова 35-441. КТП-133 09:00 - 17:00 с.Хотешово Школ.майстерня. бібліотека. АТС .маг.СІЛЬПО.ФОП Литвин О.А. Томась С.М. сХотешово пров.Шкільний. вул.Любомирка. вул.Підріччя2. КТП-78 Л-1 09:00 - 12:00 с.Грудки вул.Любешівська3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-295 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-78 12:00 - 17:00 с.Грудки вул.Дюбешівська1 КТП-338 8:30-17:00 с.Домашів – дитячий садок, медпункт с.Домашіввул.Вишнева, буд.1-13, вул.Радянська,буд-22-26,вул.Лісна,15-30,вул.1-го Травня,2 ПЛ0,4 кВ від КТП-346 8:30-17:00СГОК "Котів" - тракторна бригада3 ПЛ0,4 кВ від КТП-230 8:30-17:00 ФОП Олексіюк Н.А. - магазинс.Дубищевул.Ватутіна,1. 9:00-17:00СС ТзОВ" Птахівниче",ФОП Демчук С.МКовельське МТМО,МПП "Пролісок"Любитівська сільська рада,Відділ освіти Ковельської РДА, ТзОВ "ВКП " Каскад "Релігійна громада Святителя Петра МогилиУкраїнське ДП "Укрінтеравтосервіс" с.Воля Любитівська2.ПЛ-0,4кВ від КТПП №109:00-17:00 ТзОВ "ВІРА-1" с.Дроздні3.ПЛ-0,4кВ від КТП №4769:00-17:00 Сад.масив"Білий налив"ФОП Ігонін І.АТзОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" м.Ковель4.ПЛ-0,4кВ від КТП №3479:00-17:00 Колодяжненська сільська РадаКовельська районна державна лікарняветеринарної медициниВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Колодяженської сільської радиФОП Яцків Г.М с.Скулин5.ПЛ-0,4кВ від КТП №6259:00-17:00 ФОП Подляшаник Я.В с.Бахів6.9:00-17:00Голобська селищна радаГолобське споживче товариствоКовельське МТМО Ковельської міської ради Волинської областіГуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної радиСвято-Дмитрівська Громада УПЦ с.Битень с.Битень7.9:00-17:00Сільськогосподарське ТзОВ "Колос"Поворська сільська радаФОП Дерев 'янчук Г.ІРелігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КП,ФОП Бахарєва Є.ВВолинська дирекція АТ "Укрпошта",Ковельське МТМО,ТзОВ "Лістрансбуд",Повурське споживче товариство,ФО Боровик В.В,ФО Лисиця О.ГФОП Дерев'янчук В.І с.Озірнес.Гулівкас.Заячівка1. ПЛ-10кВ Л23-04 для ремонту ПР-10 КТП-243-07 14:00 – 17:00 Школа с.Привітне, Їдальня д/садка с.КоритницяБК.с.Коритниця , В/башня с.Коритниця ,Д/садок с.Коритниця, Школа с. Коритниця,Церква Коритниця ФОП Уліцька Г.Д. магазин, с.Коритниця,ФОП Шевчук Н.Я. магазин, с. Коритниця,ФОП Саргсян М.А. магазин- бар, с. Коритниця,КНП"Локачинський РЦПМСД" ФАП с. Коритниця, ПП"ФруктЕкс Пол" Трактор на бригада, с. Привітне,ТзОВ" Привітне" Контора, с.Привітне,Громада церкви ХВЄ с.Привітне молитовний будинок,с. ПривітнеВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ ПАТ"УКРПО ШТА" Привітне, В/башня с.Привітне ,с.ПривітнеД/садок с.Привітне,Сільська Рада, с. ПривітнеЦерква Привітне, Церква Привітне АСДФОП Ковальчук О.Г. магазин с.Привітне,ПАТ"Укртелеком"Волинська дирек АТС с.Привітне, ФОП Жданюк В.О.-Магазин, с. Привітне, Церква ЄХБ с.ПривітнеФОП Максимюк М.Є. Магазин Привітне,ФОП Максимюк М.Є. магазин- бар, с. Привітне,ФОП Максимюк Г.Г. магазин с.Привітне, с. Привітне,ФОП Жаловага М.Я. магазин с. Привітне, ФОП Ліховський В.Д. магазин, с. Привітне,ФОП Трофимюк М.В. магазин, с.Привітне, вул.Центральна,Вельмісова В.Ю. аптека, с. Привітне с.Коритниця повністю, с.Привітне вул.Центральна, вул.Миру, вул.Садова, вул.Матросова і прилеглі2. КТП-243-07 для ремонту щита ТП і силового трансформатора 09:00 – 15:00 Громада церкви ХВЄ с.Привітне молитовний будинок, В/башня с.ПривітнеЦерква ЄХБ с.Привітне Церква, с. ПривітнеФОП Жаловага М.Я. магазин с.Привітне,ФОП Ліховський В.Д. магазин, с. Привітне с.Привітне вул.Центральна, вул.Миру і прилеглі3. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-212-07 для чистки траси ПЛ 10:00 – 17:00 КСП "Затурці"ферма, с. ЗатурціВолинський краєзнавчий музей-Затурцівський музей, с. Затурці,В/башня с.Затурці,ФОП Лащ В.В. Будинок "Рибака",с. Затурці с.Затурці вул.Липинського, вул.1Травня і прилегліВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00Дитячий садок, будинок культури, адмінприміщення, СГТзОВ «Городище» (їдальня, артсвердловина, кафе-їдальня), ФОП Клімук Валерій Євгенович . с. Городище-2 вул. Шкільна, Центральна.2 ПЛ-10 кВ Л-105-03 (КТП-129, 295, 344, 556, 128, 462, 666, 693, 714, ЗТП-26) 09:00 – 17:00 СГПП „Рать”, ФГ «АВС», ФОП Рижук І.А, ФОП Троцюк В.В., с. Ратнів (школа, ФАП, дитсад, Церква), с. Оздів (ФАП, клуб). с.Ратнів вул. Миру, Прогінна, Шевченка 1-7, Шкільна, Виробнича, Зарічна, Коршівська, Набережна; с.Оздів1 ПЛ 10кВ Л 26-02 до ЛР -171,ЛР 228 9 00 -17 00 КЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П сОмеляне. Клуб с.Омеляне. Маг.с.Омеляне. ФОП Денисовець Олеся АндріївнаКЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П с Підманево. Школа с.Підманево с,Омеляне Підманево2 ПЛ 04кВ КТП-23 9 00 -17 00 сКуснища3 ПЛ 04 кВ КТП 55 9:00-17:00 М/П с.Римачі Військова частина 9971 сРимачі4 КТП 2 9 00 -17 00 Ветеринарна лікарня ,лабораторія ФОП Власюк Микола Андрійович м.Любомль вул і пров Бреська1 КТП-125 10:00-17:00 ФОП Тарасюк О.М. магазин;ФОП Мокич Н.М.магазин; ФАП С.Вітулі (Частково)2 ПЛ-10 кВ Л-10-05 від ПС-110 «Любешів» до ЛР-30 10:00 - 17:00 Станція мобільного зв’язку « Київстар», Станція мобільног зв’язку « Лайф», СТО ФОП Качула, виробнича база ФОП Бубало, паливний склад ФОП Пугач, склад ФОП Хвесик, пилорама ФОП Швайко, пилорама ФОП Хвесик І. М. ТзОВ « Сосна», зерносклад ФОП Савонік С. Ю., школа с. Рудка, магазин в с. Рудка ФОП Швайко Л. С. смт. Любешів вул. Березня, Костюшука, , с. Рудка, с. Наїздово, с. Коновка.1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-158 10:00-17:00 Комарівська сільська рада (клуб, дит.садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (магазин), , Колківське споживче товариство (башня), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП Гаврилюк С.А. (магазин), ФОП Гаврилюк С.А. (КДУ-2), Релігійна громада (пункт), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), ФОП Тимошенко Ю.В. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Сахнюк Михайло Петрович (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Молитовний будинок. с. Комарово.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-208, Л-2. 10:00-17:00 Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", Куликовицьке споживче товариство (бар), Куликовицьке споживче товариство (пром.товари), Молитовний будинок, ФОП Оніщук Л.В. (магазин), ФОП Мельник Н.М. (ларьок). с. Гораймівка.1. ПЛ-0.4 Л-2 від ЗТП-2 09:00-17:00 УТОС вул. Нововолинська 8,ЖКП-1 вул. Нововолинська 8,м-н «Надія» б-р Шевченка 41, друкарня м. Нововолинськ:вул. Дорогиничівська, Петрова,Автобусна 14, пров. Новий2. ПЛ-0.4 Л-8 від ЗТП-2 09:00-17:00 м-н «Гідрогаз» б-р Шевченка 45«Реал естет плюс» б-р Шевченка 43 м. Нововолинськ:б-р Шевченка 47,49;вул. Автобусна 16-24,пров. Північний, Комунальний1 ЗТП-91 Л-2 9.30. - 17.00 РАТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДАГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РАТНІВСЬКА МІСЦЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОС" смт Ратно частково вул. Центральна, Шевченка2 КТП-97 Л-1 10.00. 15.00. Фізична особа-підприємець Савчук Віктор Петрович, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛЬВЕ"Фізична особа підприємець Ятчук Катерина Іванівна,Фізична особа Лисовик Василь Микитович,Фізична особа- підприємець Пашук Петро Миколайович,ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПРИДАТКО МИКОЛА АДАМОВИЧУправління соціального захистуСтрахова компанія Оранта смт Ратно вул. 1 Травня, Зелена, частково Каштанова1 ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 472 ПЛ-10кВ Л18-049:00-17:00 Радіорелейна станція.с.ТопільноФОП Кухарук С.М. КіоскТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, КвітневаГагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,с.Топільно, вул.Шевченка,3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазинФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.ТихотинФОП Островський Е.Л. свинарникСВК «Стожари» бригада-1ФОП Максимчук О.В. пилорама5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. АвтостоянкаПП Терещук В.В. Гараж-мастерняП-ць Пахолюк І.В. стом.кабінетРП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-206 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова8 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка,ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.9 ПЛ-0,4кВ ТП-179 9:00-17:00 промбаза с.Переспа10 ПЛ-0,4кВ ТП-241 Л3 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Лісова11 ПЛ-10кВ Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище (ГРП вул.Шилокадзе, ФОП Дмитрук О.П. магазин), смт.Дубище (магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні споруди, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку), с.Рудня (АТС, відділення зв’язку, ФОП (Пилорама,Овочесховище,Гаврилович, Петручик), с.Ольганівка (ФАП, школа, магазин) м.Рожище, вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10, смт.Дубище вул. Зелена, 20-44, 51-77а, Грушевського, 12-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11, с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова12 ТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА центр молоді м.Рожище, Незалежності, 61,67, Шевченка,813 ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костелПП Степанюк В.П. майстерняПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-291 КТП-118 10:00-13:00 ФАП,Магазин,Клуб с Лісняки вул Зелена,Дубова2 КТП-82 13:00-17:00 С/рада с Лісняки вул Дубова3 КТП-184 Л-1,2,5 09:00-16:00 УПЦ,ПП Болотюк Н.П смт Стара Вижва вул Володимирська,Польова,Мічуріна,Забілицька,Підлісна,Колгоспна,1 ПЛ-0,4кВКТП-39 10:00-16:30 с.Турія2 ПЛ-0,4кВКТП-176 10:00-16:30 с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюка, Барибанда3 ПЛ-0,4кВКТП-330 10:00-12:00 ФГ «Новий світанок» - тр.бригада, Київстар, МТС,Укртауер с.Ставки4 ПЛ-0,4кВЗТП-199 14:00-16:00 ФОП Чамбула А.М.-готель-бар «Андемакс», будинок дитячої творчості, прокуратура – адмінприміщення,АТС, пошта,ФОП Лапчук – магазин «Дари Волині», ЖКП – водокачка, аптека «Волиньфарм»,ФОП Ярмолюк С.М.- ветаптека,ФОП Ничипорук Є.М., Захарків І.О., Колбасюк І.В., Патійчук Ю.Я., Піскуровський Є.С., - торговий павільйон,ТД «Аванта»- Еко-маркет, суд-адмінприміщення, ФОП нагорна Н.А., -магазин, ФОП Шкадюк А.М.- аптека «Волиньфарм», Друкарня, редакція, ФОП Назарук – Приват-банк, аптека,ФОП Добиш, Марчук, Фількевич – магазин, ФОП Кучеря – бар, ФОП Трачук - автодіагностика, ФОП Антонюк, Підгайний, Панасюк, Омелюх, Потапов, Назарчук, Кот, Інзінський, Шамхалов, Хомич, Гаврилова, Гончарук, Клімук, Літковець, Шишко, Шум- торг.павільйон,Турійська с/р- адмінприміщення, пенсійний фонд, Ощадбанк, Соцзахист , міграційна служба – адмінприміщення, адмінприміщення податкової с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Щорса, Шкільна, Бобрика, пл.Культури, м-н. Центральний - 15 ПЛ-0,4кВКТП-247 10:00-16:30 с.м.т.Луків вул.Лисинка, Польова, Миколайчука