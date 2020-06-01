На фасаді луцького ліцею встановили меморіальну дошку загиблому Герою. ФОТО

Ігорю Климюку.



Про це



Чоловік народився 15 вересня 1994 року в селі Оконськ, та протягом 2009-2010 навчальних років навчався у ліцеї. 2015 року він був призваний на строкову військову службу до Збройних Сил України, а 2016 року перейшов на контрактну військову службу гранатометником першого механізованого батальйону 24-ї ОМБР.



Ігор Климюк загинув 10 січня 2017 року від кулі ворожого снайпера, перебуваючи на позиції неподалік села Новозванівка Луганської області.



Вшанувати Героя прийшли матір загиблого, а також секретар міської ради Юрій Безпятко, начальник управління освіти Зіновія Лещенко, військовослужбовці та капелани.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території луцького ліцею №28 відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні АТО захиснику УкраїниПро це повідомляє Луцька міська рада.Чоловік народився 15 вересня 1994 року в селі Оконськ, та протягом 2009-2010 навчальних років навчався у ліцеї. 2015 року він був призваний на строкову військову службу до Збройних Сил України, а 2016 року перейшов на контрактну військову службу гранатометником першого механізованого батальйону 24-ї ОМБР.Ігор Климюк загинув 10 січня 2017 року від кулі ворожого снайпера,Вшанувати Героя прийшли матір загиблого, а також секретар міської ради, начальник управління освіти, військовослужбовці та капелани.

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