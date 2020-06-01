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На фасаді луцького ліцею встановили меморіальну дошку загиблому Герою. ФОТО

На фасаді луцького ліцею встановили меморіальну дошку загиблому Герою. ФОТО
На території луцького ліцею №28 відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні АТО захиснику України Ігорю Климюку.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Чоловік народився 15 вересня 1994 року в селі Оконськ, та протягом 2009-2010 навчальних років навчався у ліцеї. 2015 року він був призваний на строкову військову службу до Збройних Сил України, а 2016 року перейшов на контрактну військову службу гранатометником першого механізованого батальйону 24-ї ОМБР.

Ігор Климюк загинув 10 січня 2017 року від кулі ворожого снайпера, перебуваючи на позиції неподалік села Новозванівка Луганської області.

Вшанувати Героя прийшли матір загиблого, а також секретар міської ради Юрій Безпятко, начальник управління освіти Зіновія Лещенко, військовослужбовці та капелани.

На фасаді луцького ліцею встановили меморіальну дошку загиблому Герою. ФОТО
На фасаді луцького ліцею встановили меморіальну дошку загиблому Герою. ФОТО
На фасаді луцького ліцею встановили меморіальну дошку загиблому Герою. ФОТО
На фасаді луцького ліцею встановили меморіальну дошку загиблому Герою. ФОТО
На фасаді луцького ліцею встановили меморіальну дошку загиблому Герою. ФОТО
На фасаді луцького ліцею встановили меморіальну дошку загиблому Герою. ФОТО
На фасаді луцького ліцею встановили меморіальну дошку загиблому Герою. ФОТО
На фасаді луцького ліцею встановили меморіальну дошку загиблому Герою. ФОТО

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Теги: Луцьк, ліцей, моміральна дошка, волинянин
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