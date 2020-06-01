На фасаді луцького ліцею встановили меморіальну дошку загиблому Герою. ФОТО
Сьогодні, 19:30
На території луцького ліцею №28 відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні АТО захиснику України Ігорю Климюку.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Чоловік народився 15 вересня 1994 року в селі Оконськ, та протягом 2009-2010 навчальних років навчався у ліцеї. 2015 року він був призваний на строкову військову службу до Збройних Сил України, а 2016 року перейшов на контрактну військову службу гранатометником першого механізованого батальйону 24-ї ОМБР.
Ігор Климюк загинув 10 січня 2017 року від кулі ворожого снайпера, перебуваючи на позиції неподалік села Новозванівка Луганської області.
Вшанувати Героя прийшли матір загиблого, а також секретар міської ради Юрій Безпятко, начальник управління освіти Зіновія Лещенко, військовослужбовці та капелани.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Чоловік народився 15 вересня 1994 року в селі Оконськ, та протягом 2009-2010 навчальних років навчався у ліцеї. 2015 року він був призваний на строкову військову службу до Збройних Сил України, а 2016 року перейшов на контрактну військову службу гранатометником першого механізованого батальйону 24-ї ОМБР.
Ігор Климюк загинув 10 січня 2017 року від кулі ворожого снайпера, перебуваючи на позиції неподалік села Новозванівка Луганської області.
Вшанувати Героя прийшли матір загиблого, а також секретар міської ради Юрій Безпятко, начальник управління освіти Зіновія Лещенко, військовослужбовці та капелани.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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