Волинські патрульні посеред вулиці затримали чоловіка з наркотиками

Вчора, 23 лютого, під час патрулювання на вулиці Незалежності, що в Ковелі, патрульні виявили чоловіка, який поводив себе підозріло.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", поліцейські до нього застосували превентивний захід - поверхневу перевірку.Під час цієї перевірки у 34-річного чоловіка патрульні виявили газетний згорток з речовиною зеленого кольору рослинного походження, чотири таблетки антидепресантів, згорток фольги із порошкоподібною речовиною білого кольору, лампочку з примотаною трубкою, на дні якої залишилась речовина коричневого кольору, два шприци, одну срібну сережку та два хрестики.Пояснити, де взяв всі ці речі, чоловік не зміг.На місце події патрульні викликали слідчих, які з’ясовуватимуть усі обставини.