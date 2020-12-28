П'ятеро багатодітних матерів з Волині отримали почесні відзнаки

П’ятьом жителькам Рожищенського району -таз села Духче,з с. Корсині,з с. Рудка-Козинська,з с.Навіз, які виховали до восьмирічного віку п'ять і більше дітей, вручили посвідчення «Мати-героїня».Про це повідомляє Рожищенська РДА.З цієї нагоди, 24 лютого, в Рожищенській міській раді за участю голови райдержадміністрації, Рожищенського міського головивідбулося вручення посвідчень та нагрудних знаків до почесного звання України «Мати-героїня».Представники влади привітали багатодітних матерів з присвоєнням почесного звання та подякували присутнім жінкам за материнський подвиг, за їхню невтомну працю, самовідданість та любов, які вони вкладають у виховання своїх дітей.На честь матерів-героїнь звучали музичні привітання від колективу районного дому «Просвіта».