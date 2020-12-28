П'ятеро багатодітних матерів з Волині отримали почесні відзнаки
Сьогодні, 12:15
П’ятьом жителькам Рожищенського району - Лесі Бондарук та Любові Поліщук з села Духче, Світлані Березовській з с. Корсині, Оксані Стащук з с. Рудка-Козинська, Наталії Філюк з с.Навіз, які виховали до восьмирічного віку п'ять і більше дітей, вручили посвідчення «Мати-героїня».
Про це повідомляє Рожищенська РДА.
З цієї нагоди, 24 лютого, в Рожищенській міській раді за участю голови райдержадміністрації Сергія Шкоди, Рожищенського міського голови Вячеслава Поліщука відбулося вручення посвідчень та нагрудних знаків до почесного звання України «Мати-героїня».
Представники влади привітали багатодітних матерів з присвоєнням почесного звання та подякували присутнім жінкам за материнський подвиг, за їхню невтомну працю, самовідданість та любов, які вони вкладають у виховання своїх дітей.
На честь матерів-героїнь звучали музичні привітання від колективу районного дому «Просвіта».
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Про це повідомляє Рожищенська РДА.
З цієї нагоди, 24 лютого, в Рожищенській міській раді за участю голови райдержадміністрації Сергія Шкоди, Рожищенського міського голови Вячеслава Поліщука відбулося вручення посвідчень та нагрудних знаків до почесного звання України «Мати-героїня».
Представники влади привітали багатодітних матерів з присвоєнням почесного звання та подякували присутнім жінкам за материнський подвиг, за їхню невтомну працю, самовідданість та любов, які вони вкладають у виховання своїх дітей.
На честь матерів-героїнь звучали музичні привітання від колективу районного дому «Просвіта».
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