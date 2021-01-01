Села були відрізані від світу: на Волині фірмі, яка погано розчищала дороги від снігу, пропонують не платити гроші





Про це стало відомо під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, - пишуть



Депутати, зокрема, розглянули питання щодо утримання доріг місцевого значення, якими опікується ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області».



Як повідомив заступник директора підприємства Микола Поцалуйко, загалом на Волині майже 4,4 тисячі кілометрів доріг місцевого значення. Тендери на експлуатацію та утримання місцевих доріг виграли сім генпідрядників. Перелік наразі чинний в межах старих районів. Зокрема, МПП «Шлях» обслуговує Горохівський, Іваничівський та Локачинський райони, ТзОВ «Аміла» - Турійський район, «Західавтодор» - Володимир-Волинський район, Ковельське ШБУ - Ратнівський та Любомльський райони, Львівський облавтодор – Шацький, Камінь-Каширський та Старовижівський райони, «Ространс» - Любешівський район. Найбільшу територію обслуговує ТзОВ «Данко» - Луцький, Ківерцівський, Маневицький, Рожищенський та Ковельський райони. Нагадаємо, йдеться про старий адміністративний поділ.



Депутат Іван Киричик зазначив: в деяких фірм, які виграли тендери на утримання доріг, техніка майже відсутня.



«Є таке в окрузі, що ніхто не заїхав, за два тижні між двома хвилями снігопадів – нікого не було. Багато фактів, що підприємці розчищали самі. Я розумію, це стихія і не можна сказати, що нічого не робилося. Але мабуть на наступний рік треба переглянути підрядників», - вважає він.



Найбільше претензій в депутатів виникло саме до роботи ТзОВ «Данко», мовляв, вони абсолютно не впоралися з поставленими завданнями.



На засідання прибув і депутат Боратинської громади Юрій Цейко. Він розповів, що місцеві дороги Боратинська громада мусила чистити та утримувати самотужки і восени, і взимку.



«Я й не підозрював, що в нашій громаді така велика протяжність місцевих доріг. І може один раз генпідрядник був на дорозі. І в цей період (йдеться про період інтенсивних заметілей, - ред.) ми самі чистили місцеві дороги. Я так розумію, що працювати там мало підприємство «Данко», але вони ці дороги не обслуговують. Вони не виїжджають на ці дороги, бо сільрада їх чистила», - зазначив він.



З його слів, місцевому комунальному підприємству ці роботи коштували близько 300 тисяч гривень. А рахунок фактично виставити нікому. Не обслуговуються ці дороги, каже він, і в інші періоди. Генпідрядник там навіть траву не косить.



Аналогічна ситуація була і в Торчинській громаді й прилеглих селах, зазначає депутат облради Ігор Волошенюк.



«8-17 лютого жодної одиниці техніки підрядника, який обслуговує дорогу Забороль-Сьомаки-Одеради, ніхто не бачив. Торчинська громада власним єдиним трактором постійно пробивала дорогу до села Кошів. До прикладу, дорога на Шклінь, де інший підрядник, теж була заметена, але за два дні її таки пробили. В Кошеві ж проживають старенькі люди, хліб не можна було привезти, техніка там аж в суботу з’явилася, а тиждень ніхто не міг виїхати. Два села були відрізані від світу. Підприємство «Україна-Баїв» чистило дороги в Городку, Одерадах, Стишеві, Голишеві. І трактор Торчинської громади горнув. З «Данко» хоч би подзвонили, попросили про допомогу», - розповідає він.



На його думку, з підприємством за ці роботи не можна розраховуватися, адже вони їх не виконували.



«Я маю інформацію, що їм скоро мають підписати акти і платити. В мене є докази, фото, погодинно я все збирав. Якщо підпишете – будете нести відповідальність», - звернувся він до волинських дорожників і пообіцяв звернутися до правоохоронців, якщо фірмі «Данко» заплатять за роботу, яку вони не виконували.



Невдоволені підрядниками і в Ковельській райраді. Присутній голова райради В’ячеслав Шворак теж зауважує: чимало робіт виконували громади за власні гроші, а їх ще можуть за це і покарати, бо вони заплатили за роботи, які не мали виконувати.



«У 2020 році жодну місцеву дорогу в Ковельському районі не грейдерували, не покосили, все за місцеві бюджети. Але хто громадам поверне кошти за те, що вони чистили власними силами. І як їм показати в своїх документах, на що вони витратили, бо їх можуть притягнути за нераціональне використання коштів на дороги місцевого значення», - каже посадовець.



Представник фірми «Данко» Дмитро Животненко коментував ситуацію не надто охоче, але визнав, що зима цьогоріч для них стала несподіванкою.



«Зима цього року була дуже складна, в тому числі і для нашого підприємства. Ми до такої зими на 100% не були готові. На всі виклики ми реагували, намагалися, де було це можливо, реагувати оперативно», - виправдовувався він.



Згодом він зазначив: підприємство обслуговує на Волині 1,5 тисячі кілометрів місцевих доріг. Для цього в підприємства є всього лише 17 одиниць техніки. Переконує: навіть за потреби орендували техніку.



Зрештою, таке пояснення депутатів не задовольнило. Вони запропонували ДП «Служба місцевих автомобільних доріг», яке є замовником робіт, переглянути методику визначення підрядників з експлуатації доріг. На думку багатьох присутніх, підприємству варто поспілкуватися з місцевими громадами, можливо, деякі з них можуть забрати місцеві дороги з передбаченими на них грошима на свій баланс і самі наводитимуть порядок. Або ж як варіант – місцеві дороги поділити не за колишніми районами, а на більшу кількість лотів – відповідно до кількості громад, та поділити на види робіт.



Так, на думку членів комісії, можна було б уникнути ситуацій, коли на тендери заходять підприємства, які не мають достатньої техніки, як це трапилося з «Данко». Мовляв, це дасть змогу брати участь у торгах місцевим підприємствам, а громади, своєю чергою, зможуть контролювати їхню роботу. Результати роботи депутати пропонують озвучити за два-три місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маючи лише 17 одиниць власної техніки, скандально відома фірма «Данко» обслуговує третину волинських доріг місцевого значення. А це – 1,5 тисячі кілометрів на території п’яти колишніх районів. Через несумлінну роботу підприємства, яке також мало би чистити дороги від снігу, під час лютневої негоди на Волині чимало сіл були відрізані від світу не стільки через стихію, скільки через те, що підприємство не виконувало свою роботу.Про це стало відомо під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, - пишуть Волинські новини Депутати, зокрема, розглянули питання щодо утримання доріг місцевого значення, якими опікується ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області».Як повідомив заступник директора підприємства, загалом на Волині майже 4,4 тисячі кілометрів доріг місцевого значення. Тендери на експлуатацію та утримання місцевих доріг виграли сім генпідрядників. Перелік наразі чинний в межах старих районів. Зокрема, МПП «Шлях» обслуговує Горохівський, Іваничівський та Локачинський райони, ТзОВ «Аміла» - Турійський район, «Західавтодор» - Володимир-Волинський район, Ковельське ШБУ - Ратнівський та Любомльський райони, Львівський облавтодор – Шацький, Камінь-Каширський та Старовижівський райони, «Ространс» - Любешівський район. Найбільшу територію обслуговує ТзОВ «Данко» - Луцький, Ківерцівський, Маневицький, Рожищенський та Ковельський райони. Нагадаємо, йдеться про старий адміністративний поділ.Депутатзазначив: в деяких фірм, які виграли тендери на утримання доріг, техніка майже відсутня.«Є таке в окрузі, що ніхто не заїхав, за два тижні між двома хвилями снігопадів – нікого не було. Багато фактів, що підприємці розчищали самі. Я розумію, це стихія і не можна сказати, що нічого не робилося. Але мабуть на наступний рік треба переглянути підрядників», - вважає він.Найбільше претензій в депутатів виникло саме до роботи ТзОВ «Данко», мовляв, вони абсолютно не впоралися з поставленими завданнями.На засідання прибув і депутат Боратинської громади. Він розповів, що місцеві дороги Боратинська громада мусила чистити та утримувати самотужки і восени, і взимку.«Я й не підозрював, що в нашій громаді така велика протяжність місцевих доріг. І може один раз генпідрядник був на дорозі. І в цей період (йдеться про період інтенсивних заметілей, - ред.) ми самі чистили місцеві дороги. Я так розумію, що працювати там мало підприємство «Данко», але вони ці дороги не обслуговують. Вони не виїжджають на ці дороги, бо сільрада їх чистила», - зазначив він.З його слів, місцевому комунальному підприємству ці роботи коштували близько 300 тисяч гривень. А рахунок фактично виставити нікому. Не обслуговуються ці дороги, каже він, і в інші періоди. Генпідрядник там навіть траву не косить.Аналогічна ситуація була і в Торчинській громаді й прилеглих селах, зазначає депутат облради«8-17 лютого жодної одиниці техніки підрядника, який обслуговує дорогу Забороль-Сьомаки-Одеради, ніхто не бачив. Торчинська громада власним єдиним трактором постійно пробивала дорогу до села Кошів. До прикладу, дорога на Шклінь, де інший підрядник, теж була заметена, але за два дні її таки пробили. В Кошеві ж проживають старенькі люди, хліб не можна було привезти, техніка там аж в суботу з’явилася, а тиждень ніхто не міг виїхати. Два села були відрізані від світу. Підприємство «Україна-Баїв» чистило дороги в Городку, Одерадах, Стишеві, Голишеві. І трактор Торчинської громади горнув. З «Данко» хоч би подзвонили, попросили про допомогу», - розповідає він.На його думку, з підприємством за ці роботи не можна розраховуватися, адже вони їх не виконували.«Я маю інформацію, що їм скоро мають підписати акти і платити. В мене є докази, фото, погодинно я все збирав. Якщо підпишете – будете нести відповідальність», - звернувся він до волинських дорожників і пообіцяв звернутися до правоохоронців, якщо фірмі «Данко» заплатять за роботу, яку вони не виконували.Невдоволені підрядниками і в Ковельській райраді. Присутній голова райрадитеж зауважує: чимало робіт виконували громади за власні гроші, а їх ще можуть за це і покарати, бо вони заплатили за роботи, які не мали виконувати.«У 2020 році жодну місцеву дорогу в Ковельському районі не грейдерували, не покосили, все за місцеві бюджети. Але хто громадам поверне кошти за те, що вони чистили власними силами. І як їм показати в своїх документах, на що вони витратили, бо їх можуть притягнути за нераціональне використання коштів на дороги місцевого значення», - каже посадовець.Представник фірми «Данко»коментував ситуацію не надто охоче, але визнав, що зима цьогоріч для них стала несподіванкою.«Зима цього року була дуже складна, в тому числі і для нашого підприємства. Ми до такої зими на 100% не були готові. На всі виклики ми реагували, намагалися, де було це можливо, реагувати оперативно», - виправдовувався він.Згодом він зазначив: підприємство обслуговує на Волині 1,5 тисячі кілометрів місцевих доріг. Для цього в підприємства є всього лише 17 одиниць техніки. Переконує: навіть за потреби орендували техніку.Зрештою, таке пояснення депутатів не задовольнило. Вони запропонували ДП «Служба місцевих автомобільних доріг», яке є замовником робіт, переглянути методику визначення підрядників з експлуатації доріг. На думку багатьох присутніх, підприємству варто поспілкуватися з місцевими громадами, можливо, деякі з них можуть забрати місцеві дороги з передбаченими на них грошима на свій баланс і самі наводитимуть порядок. Або ж як варіант – місцеві дороги поділити не за колишніми районами, а на більшу кількість лотів – відповідно до кількості громад, та поділити на види робіт.Так, на думку членів комісії, можна було б уникнути ситуацій, коли на тендери заходять підприємства, які не мають достатньої техніки, як це трапилося з «Данко». Мовляв, це дасть змогу брати участь у торгах місцевим підприємствам, а громади, своєю чергою, зможуть контролювати їхню роботу. Результати роботи депутати пропонують озвучити за два-три місяці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію