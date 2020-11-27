ТОП-10 найдорожчих автівок депутатів Луцької міськради









Toyota Land Cruiser 200 2020 року випуску (Ігор Курілін, "За майбутнє")



Ігор Курілін раніше був депутатом Княгининівської сільради(яку вже приєднали до Луцька) від партії "УКРОП". Він – заможний бізнесмен та володіє найбільшою кількістю автомобілів з-поміж усіх чинних народних обранців. Вершиною його колекції є Toyota Land Cruiser 200 2020 року випуску. Вартість, у залежності від комплектації, на сайті AUTO.RIA коливається від 66 до 253 тисяч доларів. У декларації вказано 1 711 780 гривень.





Окрім цього, він має Toyota Camry 2012 та 2017 року випусків. На дружину записана Scoda Fabia (2011-й). Також родина Куріліна має у власності 21 вантажний автомобіль:



«Mersedes-Benz 1117» 1994 року випуску;

«Mersedes-Benz 1117L» 1996 року випуску;

«Mersedes-Benz 814» 1997 року випуску;

«Mersedes-Benz 1520» 1995 року випуску;

«Mersedes-Benz 817D» 1997 року випуску;

«Mersedes-Benz 814» 1991 року випуску;

«Mersedes-Benz» 1993 року випуску;

«Daimler-Benz 608» 1984 року випуску;

«Mersedes-Benz 814» 1994 року випуску;

«Daimler-Benz» 1986 року випуску;

«Mersedes-Benz 814D» 1997 року випуску;

«Mersedes-Benz 514» 1994 року випуску;

«Mersedes-Benz 1317 D» 1998 року випуску;

«Mersedes-Benz 1524 L» 1995 року випуску;

«Mersedes-Benz 608» 1990 року випуску;

«Mersedes-Benz 208» 1994 року випуску;

«Mersedes-Benz 817L» 1986 року випуску;

«Mersedes-Benz 814D» 1996 року випуску;

«Mersedes-Benz 711D» 1995 року випуску;

«Mersedes-Benz 914» 1985 року випуску;

«Mersedes-Benz 914D» 1993 року випуску.



AUDI Q7 (Олег Тарасюк, "За майбутнє)



Олег Тарасюк теж не володіє особливим політичним бекграундом та вперше став депутатом у 2020 році. Він займається бізнесом та разом зі своєю дружиною є чинним засновником ТОВ "Аполінарія.



У 2018 році Тарасюк придбав AUDI Q7 (рік випуску не зазначено). На сайті AUTO.RIA ціна коливається від 50-ти до 70-ти тисяч доларів.





Окрім цього, його дружина володіє двома автівками: Toyota Camry (816 174 гривень) та BMW X3 (450 000 гривень).



MERCEDES-BENZ GLE 400 2016 року випуску (Микола Яручик, "Європейська солідарність")





Микола Яручик втретє підряд став депутатом Луцької міської ради. Популярний політик заробляє на життя, займаючись бізнесом. Робить він це доволі давно, а отже й статки має непогані, враховуючи авто. У 2019 році обранець придбав MERCEDES-BENZ GLE 400 2016 року випуску за 795 тисяч гривень. На сайті AUTO.RIA ціна на таку автівку коливається від 44-х до 58 тисяч доларів.



Окрім цього, Яручик володіє Kia Sorento 2008 року випуску.



MERCEDES-BENZ E 220 2016 року випуску (Андрій Разумовський, "За майбутнє")





Відомий забудовник Андрій Разумовський, після п'ятирічної перерви, знову повернувся до лав депутатів Луцької міської ради. У 2018-му він придбав MERCEDES-BENZ E 220 2016 року випуску. На сайті AUTO.RIA ціна на таку автівку коливається від 24 500 до 42 900 доларів.





У власності дружини перебуває старенький FIAT 290 (1991 рік).



MERCEDES-BENZ CL 550 2008 року випуску(Євгеній Ткачук, "За майбутнє")





Бізнесмен Євгеній Ткачук, як і Микола Яручик, втретє здобув довіру виборців, а отже й черговий депутатський мандат. Якщо ж говорити про його рухоме майно, то у своєму розпорядженні він має цілий ряд елітних (проте не нових) автівок, але жодна з них за документами не належить йому (він має право керування ними). Натомість у прямій власності Ткачука є лише ВАЗ 2121 1979 року випуску та саморобний причіп.



Разом із цим він має право керування наступними автівками:



MERCEDES-BENZ CL 550 2008 року випуску (належить сину), який, відповідно до пропозицій на AUTO.RIA вартує від 20 до 22 тисяч доларів;

MERCEDES-BENZ G320 1997 року випуску (належить Ларисі Павлівній Ткачук), який, відповідно до пропозицій на AUTO.RIA, коштує від 17 до 22 тисяч доларів;

Toyota RAV 4 2006 року випуску (належить дружині), яка, відповідно до пропозицій на AUTO.RIA, обійдеться нині в 9-12 тисяч доларів;

TOYOTA LAND CRUISER 2007 року випуску (належить сину). У цьому випадку орієнтовну ціну встановити не вдалося, оскільки у декларації не вказано, яку саме модифікацію автомобіля було придбано.



HYUNDAI Tuscon 2017 року випуску (Вікторія Майборода, "За майбутнє")





Очільниця департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майборода у 2020 році додала до свого реноме ще й депутатський мандат. Її родина має у своєму розпорядженні чотири автомобілі. Три з яких належать саме обраниці громади. Найновіший та найбільш вартісний серед колекції – HYUNDAI Tuscon 2017 року випуску. На сайті AUTO.RIA ціна на таку автівку коливається від 17 до 27 тисяч доларів. У декларації вказано 621 918 гривень.



Окрім цього, посадовиця має:



• HYNDAI ACCENT 2011 року випуску;

• Ford Tranzit 1998 року;

• VOLKSWAGEN LT 40 1992 року випуску (належить чоловіку);



HONDA CR-V 2013 року випуску (Оксана Степанюк, "За майбутнє")





У дебютантки політичної арени Оксани Степанюк, яка у 2020-му вперше стала депутаткою Луцькради, власного автомобіля нема, але транспортним засобом володіє її чоловік. У 2019-му він придбав HONDA CR-V 2013 року випуску.





На сайті AUTO.RIA ціна на цю автівку коливається від 14,5 до 20 тисяч доларів.



Jeep Cherokee 2013 року випуску (Дмитро Грачов, "Батьківщина")





Заступник директора ТзОВ «Яровиця Парк» Дмитро Грачов у 2020-му вперше став депутатом.



Власного транспорту він немає, але автівка є у його дружини. В 2017 році вона придбала Jeep Cherokee 2013 року випуску, вартістю 700 000 гривень (зазначено у декларації). На сайті AUTO.RIA ціна на цю автівку коливається від 13 до 18,5 тисяч доларів.





KIA Sorento 2014 року випуску (Олександр Козлюк, "Батьківщина")







Досвідчений чиновник та депутат Олександр Козлюк у 2020-му вдруге здобув представницький мандат, от тільки з іншою партією. У своєму володінні Козлюк має одну автіку. Це KIA Sorento 2014 року випуску, яку він купив у 2018-му. Вартість транспортного засобу на сайті AUTO.RIA коливається від 12 до 17 тисяч доларів.





Jeep CHEROKEE 2004 року випуску (Ігор Гнетньов, "Європейська солідарність")



Директор комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги» Ігор Гнетньов з третьої спроби здобув депутатський мандат. У 2020 році він зайшов до міської ради під першим номер списку "ЄС".



Гнетньов має два автомобілі. Це Jeep CHEROKEE 2004 року випуску та Chevrolet Aveo 2005 року випуску. Перший автомобіль на сайті AUTO.RIA можна придбати за 8-10 тисяч доларів. Другий за 3-4 тисячі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наприкінці жовтня лучани обрали нових депутатів міської ради. Частина з них уже давно вжилася у цю роль, інша – лише робить перші кроки. Проте справа не в цьому. Ми звикли, що більшість обранців громади – заможні люди на шикарних автівках. "Конкурент" дослідив автопарк депутатів Луцькради восьмого скликання та визначив десять найбільш крутих траспортних засобів. Важливо, під час дослідження ми використовували декларації за 2019 рік.Ігор Курілін раніше був депутатом Княгининівської сільради(яку вже приєднали до Луцька) від партії "УКРОП". Він – заможний бізнесмен та володіє найбільшою кількістю автомобілів з-поміж усіх чинних народних обранців. Вершиною його колекції є Toyota Land Cruiser 200 2020 року випуску. Вартість, у залежності від комплектації, на сайті AUTO.RIA коливається від 66 до 253 тисяч доларів. У декларації вказано 1 711 780 гривень.Окрім цього, він має Toyota Camry 2012 та 2017 року випусків. На дружину записана Scoda Fabia (2011-й). Також родина Куріліна має у власності 21 вантажний автомобіль:«Mersedes-Benz 1117» 1994 року випуску;«Mersedes-Benz 1117L» 1996 року випуску;«Mersedes-Benz 814» 1997 року випуску;«Mersedes-Benz 1520» 1995 року випуску;«Mersedes-Benz 817D» 1997 року випуску;«Mersedes-Benz 814» 1991 року випуску;«Mersedes-Benz» 1993 року випуску;«Daimler-Benz 608» 1984 року випуску;«Mersedes-Benz 814» 1994 року випуску;«Daimler-Benz» 1986 року випуску;«Mersedes-Benz 814D» 1997 року випуску;«Mersedes-Benz 514» 1994 року випуску;«Mersedes-Benz 1317 D» 1998 року випуску;«Mersedes-Benz 1524 L» 1995 року випуску;«Mersedes-Benz 608» 1990 року випуску;«Mersedes-Benz 208» 1994 року випуску;«Mersedes-Benz 817L» 1986 року випуску;«Mersedes-Benz 814D» 1996 року випуску;«Mersedes-Benz 711D» 1995 року випуску;«Mersedes-Benz 914» 1985 року випуску;«Mersedes-Benz 914D» 1993 року випуску.Олег Тарасюк теж не володіє особливим політичним бекграундом та вперше став депутатом у 2020 році. Він займається бізнесом та разом зі своєю дружиною є чинним засновником ТОВ "Аполінарія.У 2018 році Тарасюк придбав AUDI Q7 (рік випуску не зазначено). На сайті AUTO.RIA ціна коливається від 50-ти до 70-ти тисяч доларів.Окрім цього, його дружина володіє двома автівками: Toyota Camry (816 174 гривень) та BMW X3 (450 000 гривень).Микола Яручик втретє підряд став депутатом Луцької міської ради. Популярний політик заробляє на життя, займаючись бізнесом. Робить він це доволі давно, а отже й статки має непогані, враховуючи авто. У 2019 році обранець придбав MERCEDES-BENZ GLE 400 2016 року випуску за 795 тисяч гривень. На сайті AUTO.RIA ціна на таку автівку коливається від 44-х до 58 тисяч доларів.Окрім цього, Яручик володіє Kia Sorento 2008 року випуску.Відомий забудовник Андрій Разумовський, після п'ятирічної перерви, знову повернувся до лав депутатів Луцької міської ради. У 2018-му він придбав MERCEDES-BENZ E 220 2016 року випуску. На сайті AUTO.RIA ціна на таку автівку коливається від 24 500 до 42 900 доларів.У власності дружини перебуває старенький FIAT 290 (1991 рік).Бізнесмен Євгеній Ткачук, як і Микола Яручик, втретє здобув довіру виборців, а отже й черговий депутатський мандат. Якщо ж говорити про його рухоме майно, то у своєму розпорядженні він має цілий ряд елітних (проте не нових) автівок, але жодна з них за документами не належить йому (він має право керування ними). Натомість у прямій власності Ткачука є лише ВАЗ 2121 1979 року випуску та саморобний причіп.Разом із цим він має право керування наступними автівками:MERCEDES-BENZ CL 550 2008 року випуску (належить сину), який, відповідно до пропозицій на AUTO.RIA вартує від 20 до 22 тисяч доларів;MERCEDES-BENZ G320 1997 року випуску (належить Ларисі Павлівній Ткачук), який, відповідно до пропозицій на AUTO.RIA, коштує від 17 до 22 тисяч доларів;Toyota RAV 4 2006 року випуску (належить дружині), яка, відповідно до пропозицій на AUTO.RIA, обійдеться нині в 9-12 тисяч доларів;TOYOTA LAND CRUISER 2007 року випуску (належить сину). У цьому випадку орієнтовну ціну встановити не вдалося, оскільки у декларації не вказано, яку саме модифікацію автомобіля було придбано.Очільниця департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майборода у 2020 році додала до свого реноме ще й депутатський мандат. Її родина має у своєму розпорядженні чотири автомобілі. Три з яких належать саме обраниці громади. Найновіший та найбільш вартісний серед колекції – HYUNDAI Tuscon 2017 року випуску. На сайті AUTO.RIA ціна на таку автівку коливається від 17 до 27 тисяч доларів. У декларації вказано 621 918 гривень.Окрім цього, посадовиця має:• HYNDAI ACCENT 2011 року випуску;• Ford Tranzit 1998 року;• VOLKSWAGEN LT 40 1992 року випуску (належить чоловіку);У дебютантки політичної арени Оксани Степанюк, яка у 2020-му вперше стала депутаткою Луцькради, власного автомобіля нема, але транспортним засобом володіє її чоловік. У 2019-му він придбав HONDA CR-V 2013 року випуску.На сайті AUTO.RIA ціна на цю автівку коливається від 14,5 до 20 тисяч доларів.Заступник директора ТзОВ «Яровиця Парк» Дмитро Грачов у 2020-му вперше став депутатом.Власного транспорту він немає, але автівка є у його дружини. В 2017 році вона придбала Jeep Cherokee 2013 року випуску, вартістю 700 000 гривень (зазначено у декларації). На сайті AUTO.RIA ціна на цю автівку коливається від 13 до 18,5 тисяч доларів.Досвідчений чиновник та депутат Олександр Козлюк у 2020-му вдруге здобув представницький мандат, от тільки з іншою партією. У своєму володінні Козлюк має одну автіку. Це KIA Sorento 2014 року випуску, яку він купив у 2018-му. Вартість транспортного засобу на сайті AUTO.RIA коливається від 12 до 17 тисяч доларів.Директор комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги» Ігор Гнетньов з третьої спроби здобув депутатський мандат. У 2020 році він зайшов до міської ради під першим номер списку "ЄС".Гнетньов має два автомобілі. Це Jeep CHEROKEE 2004 року випуску та Chevrolet Aveo 2005 року випуску. Перший автомобіль на сайті AUTO.RIA можна придбати за 8-10 тисяч доларів. Другий за 3-4 тисячі.

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