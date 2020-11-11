Шарія оголосили у державний розшук
Сьогодні, 13:50
25 лютого блогер і проросійський пропагандист Анатолій Шарій не з'явився до Служби безпеки України для допиту у якості підозрюваного. Його оголосили у державний розшук.
Про це повідомляє СБУ у своєму телеграм-каналі.
Інформують, що слідчі ознайомили адвоката Анатолія Шарія В.Рибіна з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення про підозру його підзахисному. В.Рибіну також вручили клопотання щодо обрання запобіжного заходу А.Шарію, яке далі скерують до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє СБУ у своєму телеграм-каналі.
Інформують, що слідчі ознайомили адвоката Анатолія Шарія В.Рибіна з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення про підозру його підзахисному. В.Рибіну також вручили клопотання щодо обрання запобіжного заходу А.Шарію, яке далі скерують до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Це смішно
Видосики пилит. И шо? Хвинансирует бабулек-сепарок, раздавая кульки с гранатами и лимонками
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку затримали 19-річного хлопця з наркотичними речовинами
Сьогодні, 14:16
Шарія оголосили у державний розшук
Сьогодні, 13:50
У Володимирі через сміттєвоз трапилася аварія
Сьогодні, 13:30
ТОП-10 найдорожчих автівок депутатів Луцької міськради
Сьогодні, 13:21