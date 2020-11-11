Шарія оголосили у державний розшук

Анатолій Шарій не з'явився до Служби безпеки України для допиту у якості підозрюваного. Його оголосили у державний розшук.



Про це повідомляє СБУ у своєму телеграм-каналі.



Інформують, що слідчі ознайомили адвоката Анатолія Шарія В.Рибіна з матеріалами провадження, які слугували для

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 лютого блогер і проросійський пропагандистне з'явився до Служби безпеки України для допиту у якості підозрюваного. Його оголосили у державний розшук.Про це повідомляє СБУ у своєму телеграм-каналі.Інформують, що слідчі ознайомили адвоката Анатолія Шарія В.Рибіна з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення про підозру його підзахисному. В.Рибіну також вручили клопотання щодо обрання запобіжного заходу А.Шарію, яке далі скерують до суду.

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