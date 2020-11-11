вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шарія оголосили у державний розшук

Шарія оголосили у державний розшук
25 лютого блогер і проросійський пропагандист Анатолій Шарій не з'явився до Служби безпеки України для допиту у якості підозрюваного. Його оголосили у державний розшук.

Про це повідомляє СБУ у своєму телеграм-каналі.

Інформують, що слідчі ознайомили адвоката Анатолія Шарія В.Рибіна з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення про підозру його підзахисному. В.Рибіну також вручили клопотання щодо обрання запобіжного заходу А.Шарію, яке далі скерують до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Шарій, допит, суд, розшук, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це смішно
Відповісти
Видосики пилит. И шо? Хвинансирует бабулек-сепарок, раздавая кульки с гранатами и лимонками
Відповісти
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали 19-річного хлопця з наркотичними речовинами
Сьогодні, 14:16
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Сьогодні, 14:02
Шарія оголосили у державний розшук
Сьогодні, 13:50
У Володимирі через сміттєвоз трапилася аварія
Сьогодні, 13:30
ТОП-10 найдорожчих автівок депутатів Луцької міськради
Сьогодні, 13:21
Схожі новини
Шарію оголосили підозру в державній зраді Шарію оголосили підозру в державній зраді
16 лютий, 16:00
Полковника СБУ, підозрюваного у підготовці вбивства, арештували без права на заставу Полковника СБУ, підозрюваного у підготовці вбивства, арештували без права на заставу
24 січень, 00:21
Завербований Росією агент, який «зливав» інформацію про волинські військові об'єкти, постане перед судом Завербований Росією агент, який «зливав» інформацію про волинські військові об'єкти, постане перед судом
11 листопад, 2020, 17:55
Судитимуть чоловіка, який вбив людину на Волині і три роки був у розшуку Судитимуть чоловіка, який вбив людину на Волині і три роки був у розшуку
10 серпень, 2020, 16:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку планують провести капремонт вулиці Карбишева
Сьогодні, 14:30
 0
«Спочатку був мандраж»: хто робить перші щеплення від коронавірусу на Волині
Сьогодні, 14:24
 0
У Луцьку затримали 19-річного хлопця з наркотичними речовинами
Сьогодні, 14:16
 0
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Сьогодні, 14:02
 0
Шарія оголосили у державний розшук
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8