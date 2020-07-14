Які райони Волині – під загрозою підтоплення
Сьогодні, 15:14
Через підняття рівнів води на річках басейну Прип'яті деякі райони Волині може підтопити.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
У зв’язку зi снiготаненням 26 лютого – 1 березня на рiчках басейну Прип’ятi очiкується пiдйом рiвнiв води на 0.2-0.7 м над рiвнями 25 лютого на 08 год, послаблення льодового покриву, мiсцями льодохiд.
Вихiд води на заплаву в Старовижiвському районi та подальше затоплення заплавних територiй в Ратнiвському, Любешiвському районах Волинської областi i Зарiчнянському районi Рiвненської областi. Підкреслюють, в селi Пiдгiр’я Ратнiвського району Волинської областi очiкується досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок (жовтий рiвень небезпеки).
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
У зв’язку зi снiготаненням 26 лютого – 1 березня на рiчках басейну Прип’ятi очiкується пiдйом рiвнiв води на 0.2-0.7 м над рiвнями 25 лютого на 08 год, послаблення льодового покриву, мiсцями льодохiд.
Вихiд води на заплаву в Старовижiвському районi та подальше затоплення заплавних територiй в Ратнiвському, Любешiвському районах Волинської областi i Зарiчнянському районi Рiвненської областi. Підкреслюють, в селi Пiдгiр’я Ратнiвського району Волинської областi очiкується досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок (жовтий рiвень небезпеки).
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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