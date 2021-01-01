На Волині затримали бус із контрабандою. ФОТО





Про це інформує пресслужба прикордонників.



У буса правоохоронці виявили 50 пакунків з тютюновими виробами. Загалом чоловік віз в мікроавтобусі 25 тисяч пачок цигарок без марок акцизного збору.



Тютюнові вироби та бус передали співробітникам податкової міліції. Попередня сума оцінки цигарок склала 240 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 25 лютого прикордонники спільно з військовослужбовцями відділу «Дольськ» та СБУ зупинили мікроавтобус української реєстрації.Про це інформує пресслужба прикордонників.У буса правоохоронці виявили 50 пакунків з тютюновими виробами. Загалом чоловік віз в мікроавтобусі 25 тисяч пачок цигарок без марок акцизного збору.Тютюнові вироби та бус передали співробітникам податкової міліції. Попередня сума оцінки цигарок склала 240 тисяч гривень.

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