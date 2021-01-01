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На Волині затримали бус із контрабандою. ФОТО

На Волині затримали бус із контрабандою. ФОТО
На Волині 25 лютого прикордонники спільно з військовослужбовцями відділу «Дольськ» та СБУ зупинили мікроавтобус української реєстрації.

Про це інформує пресслужба прикордонників.

У буса правоохоронці виявили 50 пакунків з тютюновими виробами. Загалом чоловік віз в мікроавтобусі 25 тисяч пачок цигарок без марок акцизного збору.

Тютюнові вироби та бус передали співробітникам податкової міліції. Попередня сума оцінки цигарок склала 240 тисяч гривень.

На Волині затримали бус із контрабандою. ФОТО
На Волині затримали бус із контрабандою. ФОТО
На Волині затримали бус із контрабандою. ФОТО
На Волині затримали бус із контрабандою. ФОТО
На Волині затримали бус із контрабандою. ФОТО

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Теги: бус, контрабанда, Волинь
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