Волинянин, якого судили за «п'яне» водіння, переконував, що за кермом був його син





Чоловік у суді намагався довести, що керував автомобілем, не він, а син. Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду, пише



Правоохоронці намагалися зупинити автомобіль ВАЗ 4-го листопада 2020 року в селі Трубки, оскільки в ньому не працювала одна з фар. Однак на вимогу зупинитись водій ніяк не відреагував. Тому поліцейські переслідували та заблокували його службовим автомобілем.



Під час огляду автівки, поліцейські помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння: різкий запах алкоголю, почервоніння обличчя, нестійка хода. Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки та в медичному закладі чоловік відмовився.



Та все ж проти нього порушили кримінальне провадження за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння та невиконання водіями вимог про зупинку.



В суді водій свою вину не визнав та пояснив, що його автомобіль чомусь дуже часто зупиняють працівники поліції, під час однієї з таких зупинок поліцейські його побили, однак з приводу цього він нікуди із заявами не звертався.



А того дня він, мовляв, разом із сином повертався із риболовлі й, побачивши поліцейський автомобіль, звелів сину повернути біля магазину, а самому втікати, щоб і його не побили. Що той і зробив. Опісля поліцейські звинуватили його в керуванні авто. І хоч він переконував, що за кермом не був, працівники поліції таки склали на нього протоколи.



Також водій підтвердив, що відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп’яніння, оскільки не керував транспортним засобом.



Однак суд таким виправданням чоловіка не повірив. Адже на відеозаписі він не вказував, що автівкою керував його син, а пояснював, що просто прогулювався біля авто.



До слова, цього водія раніше вже притягували до адмінвідповідальності за аналогічне правопорушення.



Відтак суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 20 тисяч 400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіка, якого на Іваничівщині вдруге за рік спіймали п'яним за кермом автівки, не лише зобов’язали сплатити більше 20 тисяч гривень штрафу, а й на кілька років позбавили права керування транспортними засобами.Чоловік у суді намагався довести, що керував автомобілем, не він, а син. Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду, пише БУГ Правоохоронці намагалися зупинити автомобіль ВАЗ 4-го листопада 2020 року в селі Трубки, оскільки в ньому не працювала одна з фар. Однак на вимогу зупинитись водій ніяк не відреагував. Тому поліцейські переслідували та заблокували його службовим автомобілем.Під час огляду автівки, поліцейські помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння: різкий запах алкоголю, почервоніння обличчя, нестійка хода. Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки та в медичному закладі чоловік відмовився.Та все ж проти нього порушили кримінальне провадження за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння та невиконання водіями вимог про зупинку.В суді водій свою вину не визнав та пояснив, що його автомобіль чомусь дуже часто зупиняють працівники поліції, під час однієї з таких зупинок поліцейські його побили, однак з приводу цього він нікуди із заявами не звертався.А того дня він, мовляв, разом із сином повертався із риболовлі й, побачивши поліцейський автомобіль, звелів сину повернути біля магазину, а самому втікати, щоб і його не побили. Що той і зробив. Опісля поліцейські звинуватили його в керуванні авто. І хоч він переконував, що за кермом не був, працівники поліції таки склали на нього протоколи.Також водій підтвердив, що відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп’яніння, оскільки не керував транспортним засобом.Однак суд таким виправданням чоловіка не повірив. Адже на відеозаписі він не вказував, що автівкою керував його син, а пояснював, що просто прогулювався біля авто.До слова, цього водія раніше вже притягували до адмінвідповідальності за аналогічне правопорушення.Відтак суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 20 тисяч 400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

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