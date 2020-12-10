На Дніпропетровщині авто в’їхало в будівлю: постраждали двоє дітей





Про це повідомляє



«26 лютого о 07:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Журавлиній селища Чаплинка Петриківського району легковий автомобіль здійснив виїзд на територію приватного домоволодіння та зіткнувся з будівлею», - йдеться у повідомленні.



По прибуттю рятувальників до місця події вдалось встановити, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Nissan Tiida. Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, виїхав за межі дорожнього покриття та здійснив зіткнення з будівлею яка була розташована на території приватного домоволодіння.





На момент ДТП в салоні автомобіля перебували четверо людей (чоловік, жінка та дві дитини). Також, внаслідок події постраждала власниця домоволодіння яка саме в цей час знаходилась всередині літньої кухні.





На момент прибуття надзвичайників всіх постраждалих госпіталізували працівники екстреної медичної допомоги до медичного закладу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав водій 1984 року народження, жінка 1985 року народження, двоє дітей (2012 і 2015 року народження) та власниця подвір’я 1988 року народження.



Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.



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