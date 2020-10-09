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Поблизу Луцька майстриня створює композиції з моху. ВІДЕО

Поблизу Луцька майстриня створює композиції з моху. ВІДЕО
Жителька села Тарасове Луцької громади Дана Спасовська заробляє на мохові, шишках і сухій траві. Жінка шість років тому захопилася створенням картин і скульптур із природних матеріалів.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Тепер, говорить, це не лише її хобі, але й справа, яка приносить прибуток. Зі слів майстрині, в її сім’ї не було біологів, художників і дизайнерів. Каже: побачила в інтернеті картинки та захотілось повторити так само.

Упродовж двох років вчилася, купувала матеріали, облаштовувала майстерню, розповідає Дана Спасовська. Згодом розпочала повноцінну роботу. Величина її найменших виробів – п'ять сантиметрів, найбільші ж мають вигляд двоповерхівки.



Серед замовлень, над якими працює майстриня, – різноманітні панно з травою, камінням, горщики з декоративними деревами, об’ємні фігури з різнокольорового моху. Жінка каже: мох використовує спеціальний, який росте у Скандинавських лісах.

Майстриня розповідає, що стабілізований мох зберігає свій вигляд до 10 років. Із її слів, природні соки моху за спеціальною технологією замінюють гліцериново-сольовими розчинами, після чого фарбують у різні кольори. Інші рослини, які використовує майстриня, теж підготовлені до роботи.

Скільки робіт уже виготовила – не рахує, каже майстриня. Продовжує: робота з природніми матеріалами додає їй сили.

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Теги: мох, картина, композиція
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