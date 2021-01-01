У трьох районах Волині – можливе підтоплення
Сьогодні, 10:50
2-3 березня на деяких заплавних територіях Волині може бути затоплення.
Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
«Можливий вихiд води на заплаву в районi поста м. Дубровиця р.Горинь Рiвненської областi, подальше затоплення заплавних територiй в Ратнiвському, Любешiвському, Старовижiвському районах Волинської областi i Зарiчнянському районi Рiвненської областi; досягнення відміток затоплення присадибних дiлянок (подвір’їв, господарських споруд) в прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району Волинської областi (жовтий рiвень небезпеки)», - йдеться у повідомленні.
Фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
«Можливий вихiд води на заплаву в районi поста м. Дубровиця р.Горинь Рiвненської областi, подальше затоплення заплавних територiй в Ратнiвському, Любешiвському, Старовижiвському районах Волинської областi i Зарiчнянському районi Рiвненської областi; досягнення відміток затоплення присадибних дiлянок (подвір’їв, господарських споруд) в прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району Волинської областi (жовтий рiвень небезпеки)», - йдеться у повідомленні.
Фото - ілюстративне.
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