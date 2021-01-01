вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У трьох районах Волині – можливе підтоплення

У трьох районах Волині – можливе підтоплення
2-3 березня на деяких заплавних територіях Волині може бути затоплення.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

«Можливий вихiд води на заплаву в районi поста м. Дубровиця р.Горинь Рiвненської областi, подальше затоплення заплавних територiй в Ратнiвському, Любешiвському, Старовижiвському районах Волинської областi i Зарiчнянському районi Рiвненської областi; досягнення відміток затоплення присадибних дiлянок (подвір’їв, господарських споруд) в прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району Волинської областi (жовтий рiвень небезпеки)», - йдеться у повідомленні.

Фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, водойми, затоплення, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
ВІТАЛІЯ ЗАРЕМБУ ВІТАЛІЯ
ЗАРЕМБУ друзі вітають з днем народження
Останні новини
На «Ягодині» в BMW службовий собака знайшов марихуану. ФОТО
Сьогодні, 11:23
Які зарплати мають посадовці Ковельської районної ради
Сьогодні, 11:00
У трьох районах Волині – можливе підтоплення
Сьогодні, 10:50
У західних областях України потепліє до +15 градусів, – синоптик
Сьогодні, 10:40
Заснув за кермом та наїхав на дерево: у Луцькому районі трапилася ДТП
Сьогодні, 10:35
Схожі новини
Повідомили, які населені пункти на Волині може затопити у перші дні весни Повідомили, які населені пункти на Волині може затопити у перші дні весни
28 лютий, 12:14
На Волині зі снігових заметів рятувальники звільнили «швидку», 2 автобуси, 3 легковики та 8 вантажівок На Волині зі снігових заметів рятувальники звільнили «швидку», 2 автобуси, 3 легковики та 8 вантажівок
16 лютий, 09:52
Літня волинянка не могла відчинити двері у квартирі: на допомогу викликала рятувальників Літня волинянка не могла відчинити двері у квартирі: на допомогу викликала рятувальників
15 лютий, 18:20
«Відрізані» від світу через перемети села на Волині рятують важкою технікою «Відрізані» від світу через перемети села на Волині рятують важкою технікою
15 лютий, 09:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трагедія на Волині: 44-річний чоловік загинув у полі
Сьогодні, 11:31
 0
На «Ягодині» в BMW службовий собака знайшов марихуану. ФОТО
Сьогодні, 11:23
 0
Які зарплати мають посадовці Ковельської районної ради
Сьогодні, 11:00
 0
У трьох районах Волині – можливе підтоплення
Сьогодні, 10:50
 0
У західних областях України потепліє до +15 градусів, – синоптик
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8