У Луцьку «швидку» хочуть переселити
Сьогодні, 14:35
Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф планують переселити з вулиці Привокзальної у Луцьку.
Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.
Нагадаємо, під час минулої сесії обласної ради йшлося про перенесення департаменту агропромислового розвитку з приміщення на проспекті Перемоги, 12. Голова обласної ради Григорій Недопад повідомив, що на будівлю є інші плани, зокрема туди планують переселити «швидку».
«В тих умовах, в яких перебуває екстрена швидка медична допомога на Привокзальній, затісно», - повідомив Недопад.
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Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.
Нагадаємо, під час минулої сесії обласної ради йшлося про перенесення департаменту агропромислового розвитку з приміщення на проспекті Перемоги, 12. Голова обласної ради Григорій Недопад повідомив, що на будівлю є інші плани, зокрема туди планують переселити «швидку».
«В тих умовах, в яких перебуває екстрена швидка медична допомога на Привокзальній, затісно», - повідомив Недопад.
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