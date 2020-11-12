У Луцьку «швидку» хочуть переселити

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф планують переселити з вулиці Привокзальної у Луцьку.Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.Нагадаємо, під час минулої сесії обласної ради йшлося про перенесення департаменту агропромислового розвитку з приміщення на проспекті Перемоги, 12. Голова обласної радиповідомив, що на будівлю є інші плани, зокрема туди планують переселити «швидку».«В тих умовах, в яких перебуває екстрена швидка медична допомога на Привокзальній, затісно», - повідомив Недопад.