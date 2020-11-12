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У Луцьку «швидку» хочуть переселити

У Луцьку «швидку» хочуть переселити
Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф планують переселити з вулиці Привокзальної у Луцьку.

Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.

Нагадаємо, під час минулої сесії обласної ради йшлося про перенесення департаменту агропромислового розвитку з приміщення на проспекті Перемоги, 12. Голова обласної ради Григорій Недопад повідомив, що на будівлю є інші плани, зокрема туди планують переселити «швидку».

«В тих умовах, в яких перебуває екстрена швидка медична допомога на Привокзальній, затісно», - повідомив Недопад.

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Теги: Луцьк, швидка, переселення
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