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Помер лікар луцького пологового будинку

Помер лікар луцького пологового будинку
Помер завідувач відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії Луцького клінічного пологового будинку Філіпчук Микола Аркадійович.

Про це повідомила генеральна директорка КП «Волинське обласне територіальне медичне об`єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради Ірина Горавська, - пишуть Волинські новини.

«З сумом повідомляємо, що сьогодні відійшов у вічність Заслужений лікар України, наш колега – Філіпчук Микола Аркадійович», – написала Ірина Горавська.

Прощання відбудеться 6 березня на міському кладовищі села Гаразджа о 16-ій годині.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Аркадійовича.

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Теги: Філіпчук Микола, смерть, Луцьк, пологовий
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