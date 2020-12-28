Помер лікар луцького пологового будинку

Філіпчук Микола Аркадійович.



Про це повідомила генеральна директорка КП «Волинське обласне територіальне медичне об`єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради Ірина Горавська, - пишуть



«З сумом повідомляємо, що сьогодні відійшов у вічність Заслужений лікар України, наш колега – Філіпчук Микола Аркадійович», – написала Ірина Горавська.



Прощання відбудеться 6 березня на міському кладовищі села Гаразджа о 16-ій годині.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Аркадійовича.



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