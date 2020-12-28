Помер лікар луцького пологового будинку
Сьогодні, 15:29
Помер завідувач відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії Луцького клінічного пологового будинку Філіпчук Микола Аркадійович.
Про це повідомила генеральна директорка КП «Волинське обласне територіальне медичне об`єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради Ірина Горавська, - пишуть Волинські новини.
«З сумом повідомляємо, що сьогодні відійшов у вічність Заслужений лікар України, наш колега – Філіпчук Микола Аркадійович», – написала Ірина Горавська.
Прощання відбудеться 6 березня на міському кладовищі села Гаразджа о 16-ій годині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Аркадійовича.
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Про це повідомила генеральна директорка КП «Волинське обласне територіальне медичне об`єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради Ірина Горавська, - пишуть Волинські новини.
«З сумом повідомляємо, що сьогодні відійшов у вічність Заслужений лікар України, наш колега – Філіпчук Микола Аркадійович», – написала Ірина Горавська.
Прощання відбудеться 6 березня на міському кладовищі села Гаразджа о 16-ій годині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Аркадійовича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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