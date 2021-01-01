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На Волині судили мопедиста, якого впіймали напідпитку за кермом

На Волині судили мопедиста, якого впіймали напідпитку за кермом
Суддя Іваничівського районного суду розглянула матеріали справи, що надійшли з відділу поліцейської діяльності №1 (Іваничі) про притягнення до адміністративної відповідальності уродженця села Миловань, Любомльського району за кермування напідпитку.

Про це йдеться в постанові суду від 23 лютого, пише Район.Іваничі.

12 січня о 14:10 в селі Литовеж чоловік керував мопедом марки «Форд» в стані алкогольного сп`яніння. Огляд на стан сп`яніння, зі згоди водія, у встановленому законом порядку, проводився за допомогою приладу «DRAGER».

Чоловік, що притягується до адміністративної відповідальності, в судовому засіданні провину визнав, підтвердив обставини, що зазначені в протоколі про адміністративне правопорушення. У вчиненому щиро розкаявся, просив суворо не карати та не позбавляти його права керування транспортними засобами.

Факт вчинення чоловіком вищевказаного правопорушення підтверджується наступними доказами: протоколом, показником Алкотестера «Drager» (1,53‰), актом огляду на стан сп`яніння з використанням спеціальних технічних засобів, поясненнями, відеозаписом та іншими матеріалами, доданими до протоколу.

Суд визнав винним чоловіка у вчиненні адміністративного правопорушення, та призначив йому адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 10,2 тисячі гривень.

Також на користь держави потрібно сплатити судовий збір в розмірі 454 гривні.

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Теги: суд, мопедист
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