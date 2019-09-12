У Луцьку хулігани відгамселили палицями 17-річного хлопця





Про це інформує ГУНП в області.



У четвер, 4 березня, в приміщенні магазину, що по вулиці Декабристів в обласному центрі, палицями побили 17-річного місцевого жителя. Його госпіталізували у відділення хірургії міської лікарні.



Оперативники у співпраці із співробітниками поліції охорони встановили правопорушників. Це - двоє жителів Луцька: 42 та 43 роки.



За фактом хуліганства, вчиненого групою осіб слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Зловмисникам, зокрема, загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поліцейські оперативно встановили хуліганів, які побили 17-річного хлопця.Про це інформує ГУНП в області.У четвер, 4 березня, в приміщенні магазину, що по вулиці Декабристів в обласному центрі, палицями побили 17-річного місцевого жителя. Його госпіталізували у відділення хірургії міської лікарні.Оперативники у співпраці із співробітниками поліції охорони встановили правопорушників. Це - двоє жителів Луцька: 42 та 43 роки.За фактом хуліганства, вчиненого групою осіб слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Зловмисникам, зокрема, загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію