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У Луцьку хулігани відгамселили палицями 17-річного хлопця

У Луцьку хулігани відгамселили палицями 17-річного хлопця
У Луцьку поліцейські оперативно встановили хуліганів, які побили 17-річного хлопця.

Про це інформує ГУНП в області.

У четвер, 4 березня, в приміщенні магазину, що по вулиці Декабристів в обласному центрі, палицями побили 17-річного місцевого жителя. Його госпіталізували у відділення хірургії міської лікарні.

Оперативники у співпраці із співробітниками поліції охорони встановили правопорушників. Це - двоє жителів Луцька: 42 та 43 роки.

За фактом хуліганства, вчиненого групою осіб слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Зловмисникам, зокрема, загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Триває слідство.


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Теги: бійка, поліція, Волинь
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