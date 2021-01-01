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На «Ягодині» у гуманітарному вантажі виявили контрабандний крам на понад 2 мільйона гривень

На «Ягодині» у гуманітарному вантажі виявили контрабандний крам на понад 2 мільйона гривень
5 березня прикордонники Луцького загону спільно з представниками митниці завершили огляд вантажівки, в якій незаконно везли через кордон значну кількість товару.

Автомобіль з вантажем гуманітарної допомоги прибув у пункт пропуску «Ягодин» з території Польщі ще у лютому, повідомляє пресслужба загону.

Тоді прикордонники на підставі оцінки ризиків ініціювали поглиблений огляд вантажівки та перевірку товару. Як результат, прикордонно-митна оглядова група виявила серед гуманітарного вантажу значну кількість косметичних засобів, побутової хімії та харчових продуктів.

Виявлений товар встановленим порядком вилучили працівники Держмитслужби України та оцінили у понад 2,3 мільйона гривень.

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Теги: контрабанда, Ягодин
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