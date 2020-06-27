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У Сумах чоловік із гранатою погрожував підірвати відділення поліції

У Сумах чоловік із гранатою погрожував підірвати відділення поліції
У Сумах поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати одне із відділень поліції міста. Правоохоронці знайшли у зловмисника гранату.

Про це повідомила пресслужба поліції Сумщини.

Так, про свій намір чоловік повідомив на спеціальну лінію «102». Зловмисник заявив, що має у кишені гранату, якою планує підірвати відділення поліції №4 у місті Суми.

Чоловік вимагав відставки одного з працівників поліції. При цьому він перебував в агресивному стані та використовував нецензурну лексику.

У Сумах чоловік із гранатою погрожував підірвати відділення поліції

Після цього правоохоронці розпочали пошук чоловіка, а згодом знайшли його на одній із зупинок міста. Зловмисником виявився 41-річний мешканець Сумського району.

Також з'ясувалося, що граната у чоловіка і справді була. Однак чи була вона у бойовому стані, у поліції не повідомили.
У Сумах чоловік із гранатою погрожував підірвати відділення поліції

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Теги: поліція, граната, погрози
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