У Сумах чоловік із гранатою погрожував підірвати відділення поліції
Сьогодні, 01:27
У Сумах поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати одне із відділень поліції міста. Правоохоронці знайшли у зловмисника гранату.
Про це повідомила пресслужба поліції Сумщини.
Так, про свій намір чоловік повідомив на спеціальну лінію «102». Зловмисник заявив, що має у кишені гранату, якою планує підірвати відділення поліції №4 у місті Суми.
Чоловік вимагав відставки одного з працівників поліції. При цьому він перебував в агресивному стані та використовував нецензурну лексику.
Після цього правоохоронці розпочали пошук чоловіка, а згодом знайшли його на одній із зупинок міста. Зловмисником виявився 41-річний мешканець Сумського району.
Також з'ясувалося, що граната у чоловіка і справді була. Однак чи була вона у бойовому стані, у поліції не повідомили.
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Про це повідомила пресслужба поліції Сумщини.
Так, про свій намір чоловік повідомив на спеціальну лінію «102». Зловмисник заявив, що має у кишені гранату, якою планує підірвати відділення поліції №4 у місті Суми.
Чоловік вимагав відставки одного з працівників поліції. При цьому він перебував в агресивному стані та використовував нецензурну лексику.
Після цього правоохоронці розпочали пошук чоловіка, а згодом знайшли його на одній із зупинок міста. Зловмисником виявився 41-річний мешканець Сумського району.
Також з'ясувалося, що граната у чоловіка і справді була. Однак чи була вона у бойовому стані, у поліції не повідомили.
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