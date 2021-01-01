«Укрзалізниця» зупиняє продаж квитків на Закарпаття
Сьогодні, 12:00
Через введення на Закарпатті "червоної" зони карантину "Укрзалізниця" з 8 березня і до кінця дії посиленого карантину призупинить продаж квитків у цей регіон, а також обмежить висадку та посадку пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 9 березня включно.
Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".
Інформують, що до 8 березня включно усі пасажири з придбаними квитками зможуть без перешкод виїхати або ж дістатися Закарпаття залізницею.
"Укрзалізниця уважно слідкує за ситуацією і готова до призначення спеціальних рейсів за поданням Закарпатської ОДА для вивезення 2100 людей із квитками на час дії карантинних обмежень", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що Укрзалізниця 8 та 9 березня виконає 5 спеціальних рейсів для безпечного вивезення понад 3000 пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон. Рейси здійснюються за поданням Івано-Франківської та Чернівецької ОДА та за погодженням із Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".
Інформують, що до 8 березня включно усі пасажири з придбаними квитками зможуть без перешкод виїхати або ж дістатися Закарпаття залізницею.
"Укрзалізниця уважно слідкує за ситуацією і готова до призначення спеціальних рейсів за поданням Закарпатської ОДА для вивезення 2100 людей із квитками на час дії карантинних обмежень", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що Укрзалізниця 8 та 9 березня виконає 5 спеціальних рейсів для безпечного вивезення понад 3000 пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон. Рейси здійснюються за поданням Івано-Франківської та Чернівецької ОДА та за погодженням із Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Укрзалізниця» зупиняє продаж квитків на Закарпаття
Сьогодні, 12:00