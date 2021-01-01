«Укрзалізниця» зупиняє продаж квитків на Закарпаття

Через введення на Закарпатті "червоної" зони карантину "Укрзалізниця" з 8 березня і до кінця дії посиленого карантину призупинить продаж квитків у цей регіон, а також обмежить висадку та посадку пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 9 березня включно.Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".Інформують, що до 8 березня включно усі пасажири з придбаними квитками зможуть без перешкод виїхати або ж дістатися Закарпаття залізницею."Укрзалізниця уважно слідкує за ситуацією і готова до призначення спеціальних рейсів за поданням Закарпатської ОДА для вивезення 2100 людей із квитками на час дії карантинних обмежень", - йдеться у повідомлені.Нагадаємо, що Укрзалізниця 8 та 9 березня виконає 5 спеціальних рейсів для безпечного вивезення понад 3000 пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон. Рейси здійснюються за поданням Івано-Франківської та Чернівецької ОДА та за погодженням із Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури.