Якою буде погода на Волині у понеділок, 8 березня





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.



8 березня на Волині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі очікують невеликий сніг та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу.



А вдень буде від 1° морозу до 4° тепла.

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