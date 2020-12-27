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Якою буде погода на Волині у понеділок, 8 березня

Якою буде погода на Волині у понеділок, 8 березня
Синоптики розповіли, якою буде погода у понеділок, 8 березня.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.

8 березня на Волині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі очікують невеликий сніг та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу.

А вдень буде від 1° морозу до 4° тепла.

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Теги: прогноз, погода, Волинь, 8 березня
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