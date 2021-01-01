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«Добротний гравець», – український нападник охарактеризував конголезького новачка «Волині»

«Добротний гравець», – український нападник охарактеризував конголезького новачка «Волині»
Український футболіст, нападник солігорського "Шахтаря" Роман Дебелко, розповів свої враження від новачка "Волині" Майкла Джордана Нкололо.

Про це повідомляє FanProject.

Як відомо, Роман Дебелко свого часу був одноклубником Джордана Нкололо. Обидва футболісти захищали кольори латвійської "Риги".

"Хороший і веселий хлопець. Найсильніша його якість — дриблінг. Міг обіграти декількох гравців і здорово пробити по воротах. Грав і на правому фланзі, і на лівому. В цілому — добротний гравець. Буде підсиленням для команди", - сказав Роман Дебелко.

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Теги: Волинь, Джордан Нокололо, футбол, Роман Дебелко
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