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У селі на Волині під час пожежі загинув чоловік

У селі на Волині під час пожежі загинув чоловік
У селі Квітневе Рожищенського району під час пожежі загинув чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця відділу управління ДСНС у Волинській області Ірина Варварук.

З її слів, пожежа трапилася вчора, 8 березня близько 20 години. Горів дерев’яний житловий будинок. Загорання виникло у одній із кімнат.

На місці виявили тіло власника будинку. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням.

Як відомо, загиблий чоловік був 1960 року народження.

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Теги: Волинь, пожежа, село Квітневе
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