У селі на Волині під час пожежі загинув чоловік





Про це Ірина Варварук.



З її слів, пожежа трапилася вчора, 8 березня близько 20 години. Горів дерев’яний житловий будинок. Загорання виникло у одній із кімнат.



На місці виявили тіло власника будинку. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням.



Як відомо, загиблий чоловік був 1960 року народження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Квітневе Рожищенського району під час пожежі загинув чоловік.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця відділу управління ДСНС у Волинській областіЗ її слів, пожежа трапилася вчора, 8 березня близько 20 години. Горів дерев’яний житловий будинок. Загорання виникло у одній із кімнат.На місці виявили тіло власника будинку. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням.Як відомо, загиблий чоловік був 1960 року народження.

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