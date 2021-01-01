У селі на Волині під час пожежі загинув чоловік
Сьогодні, 09:50
У селі Квітневе Рожищенського району під час пожежі загинув чоловік.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця відділу управління ДСНС у Волинській області Ірина Варварук.
З її слів, пожежа трапилася вчора, 8 березня близько 20 години. Горів дерев’яний житловий будинок. Загорання виникло у одній із кімнат.
На місці виявили тіло власника будинку. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням.
Як відомо, загиблий чоловік був 1960 року народження.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця відділу управління ДСНС у Волинській області Ірина Варварук.
З її слів, пожежа трапилася вчора, 8 березня близько 20 години. Горів дерев’яний житловий будинок. Загорання виникло у одній із кімнат.
На місці виявили тіло власника будинку. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням.
Як відомо, загиблий чоловік був 1960 року народження.
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