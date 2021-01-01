Волинянин за вбивство знайомого сів у тюрму на понад 8 років
Сьогодні, 14:10
Мешканець селища Цумань, який до смерті побив 35-річного знайомого, втрапив за ґрати на понад 8 років.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Попри те, що обвинувачений не визнавав винуватості у скоєному, слідство довело, що у ніч на 15 жовтня 2019 року у Цумані 42-річний нетверезий чоловік у ході конфлікту жорстоко побив потерпілого й до ранку той помер від отриманих травм.
Згідно з вироком суду, волинянин 8 років та 6 місяців відбуватиме покарання за ґратами.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Попри те, що обвинувачений не визнавав винуватості у скоєному, слідство довело, що у ніч на 15 жовтня 2019 року у Цумані 42-річний нетверезий чоловік у ході конфлікту жорстоко побив потерпілого й до ранку той помер від отриманих травм.
Згідно з вироком суду, волинянин 8 років та 6 місяців відбуватиме покарання за ґратами.
Фото - ілюстративне
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