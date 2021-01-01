Волинянин за вбивство знайомого сів у тюрму на понад 8 років

Мешканець селища Цумань, який, втрапив за ґрати на понад 8 років.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Попри те, що обвинувачений не визнавав винуватості у скоєному, слідство довело, що у ніч на 15 жовтня 2019 року у Цумані 42-річний нетверезий чоловік у ході конфлікту жорстоко побив потерпілого й до ранку той помер від отриманих травм.Згідно з вироком суду, волинянин 8 років та 6 місяців відбуватиме покарання за ґратами.