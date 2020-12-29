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Наркотики та п'яний водій: яким було нічне патрулювання луцьких поліцейських

Наркотики та п'яний водій: яким було нічне патрулювання луцьких поліцейських
Під час нічного патрулювання луцькі поліцейські виявили заборонені речовини та водія у станні сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Загалом цієї ночі волинські патрульні опрацювали більше як сорок викликів.

Під час патрулювання на вулиці Домни Гордіюк луцькі патрульні до 29-річного чоловіка, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", застосували превентивний захід - поверхневу перевірку. Під час якої у нього виявили згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожою на наркотичну, ампули з нашаруванням білого кольору та пристрій для куріння.

Патрульні забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

Окрім цього, на проспекті Молоді патрульні виявили автомобіль Renault Megane, який їхав із порушенням ПДР.

Під час спілкування із керманичем патрульні встановили, що він вже не вперше за рік керує автомобілем, в якого не освітлюється номерний знак. До того ж патрульні виявили у 24-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці події у присутності двох свідків показав результат у 1,32 проміле, що більше як у 6 разів перевищує допустиму норму.

На керманича склали адмінматеріали за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.7 ст. 121 (Повторне протягом року керування водієм транспортним засобом з неосвітленим номерним знаком).

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Теги: Луцьк, нічне патрулювання, порушення
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