Потужний циклон принесе в Україну штормовий вітер, – синоптик





Про це Наталія Діденко.



"Антициклон Luitgard відганятиме вологі хмари й тимчасово блокуватиме потужний циклонічний процес, який до нас наближається разом із атмосферними фронтами з північного заходу Європи. Jozef і Klaus порівну ділять найнижчий атмосферний тиск над Норвезьким морем", - написала Діденко.



Завтра, 11 березня, в нас ще буде без опадів. Температура повітря вночі опускатиметься до морозів, очікується -4-9 градусів, на Сході, північному сході, місцями у центральних областях -9-14 градусів, на Заході близько нуля.



Вдень у четвер передбачається від 3 морозу до 3 тепла, у західній частині потепліє до +4+7 градусів.



12-го березня потужна циклонічність принесе в Україну ускладнення погоди з опадами та сильним вітром.



За словами синоптика, рвучкий, до штормових поривів, вітер можливий на Заході та в Приазов'ї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-го березня ще можна насолоджуватися сухою погодою і навіть подекуди сонечком, а вже 12 березня на території України очікується ускладнення погодних умов.Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці синоптик"Антициклон Luitgard відганятиме вологі хмари й тимчасово блокуватиме потужний циклонічний процес, який до нас наближається разом із атмосферними фронтами з північного заходу Європи. Jozef і Klaus порівну ділять найнижчий атмосферний тиск над Норвезьким морем", - написала Діденко.Завтра, 11 березня, в нас ще буде без опадів. Температура повітря вночі опускатиметься до морозів, очікується -4-9 градусів, на Сході, північному сході, місцями у центральних областях -9-14 градусів, на Заході близько нуля.Вдень у четвер передбачається від 3 морозу до 3 тепла, у західній частині потепліє до +4+7 градусів.12-го березня потужна циклонічність принесе в Україну ускладнення погоди з опадами та сильним вітром.За словами синоптика, рвучкий, до штормових поривів, вітер можливий на Заході та в Приазов'ї.

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