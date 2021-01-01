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Потужний циклон принесе в Україну штормовий вітер, – синоптик

Потужний циклон принесе в Україну штормовий вітер, – синоптик
11-го березня ще можна насолоджуватися сухою погодою і навіть подекуди сонечком, а вже 12 березня на території України очікується ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталія Діденко.

"Антициклон Luitgard відганятиме вологі хмари й тимчасово блокуватиме потужний циклонічний процес, який до нас наближається разом із атмосферними фронтами з північного заходу Європи. Jozef і Klaus порівну ділять найнижчий атмосферний тиск над Норвезьким морем", - написала Діденко.

Завтра, 11 березня, в нас ще буде без опадів. Температура повітря вночі опускатиметься до морозів, очікується -4-9 градусів, на Сході, північному сході, місцями у центральних областях -9-14 градусів, на Заході близько нуля.

Вдень у четвер передбачається від 3 морозу до 3 тепла, у західній частині потепліє до +4+7 градусів.

12-го березня потужна циклонічність принесе в Україну ускладнення погоди з опадами та сильним вітром.

За словами синоптика, рвучкий, до штормових поривів, вітер можливий на Заході та в Приазов'ї.

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Теги: сильний вітер, попередження, синоптик
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