У Луцьку «засвітили» обличчя вандалів, що розмалювали «розумну» зупинку: просять упізнати. ФОТО
Сьогодні, 15:01
На камерах відеоспостереження "Центру безпеки міста Луцьк" на вулиці Винниченка на зупинці громадського транспорту "ЦУМ" зафіксували, як двоє невідомих осіб вчинили акт вандалізму.
Сталося це 08 березня о 05:43, повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міський голова Ігор Поліщук.
Невідомі здійснили написи на склі нової зупинки, чим порушили Правила благоустрою міста Луцька, зокрема п.п. 2.5.5.1.12. За правопорушення передбачена відповідальність згідно ст. 152 КУпАП. Порушникам загрожує штраф від 340 - 1360 грн. Також цим порушникам потрібно буде очистити зупинку від надписів та привести її до належного стану.
"Звернення з відповідним відеозаписом направлено в поліцію.
Просимо небайдужих громадян, які упізнали вандалів повідомити дані про них в поліцію або в департамент муніципальної варти Луцької міської ради", - зазначив Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сталося це 08 березня о 05:43, повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міський голова Ігор Поліщук.
Невідомі здійснили написи на склі нової зупинки, чим порушили Правила благоустрою міста Луцька, зокрема п.п. 2.5.5.1.12. За правопорушення передбачена відповідальність згідно ст. 152 КУпАП. Порушникам загрожує штраф від 340 - 1360 грн. Також цим порушникам потрібно буде очистити зупинку від надписів та привести її до належного стану.
"Звернення з відповідним відеозаписом направлено в поліцію.
Просимо небайдужих громадян, які упізнали вандалів повідомити дані про них в поліцію або в департамент муніципальної варти Луцької міської ради", - зазначив Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волині «дали добро» на другий етап вакцинації від коронавірусу
Сьогодні, 15:15
У Луцьку «засвітили» обличчя вандалів, що розмалювали «розумну» зупинку: просять упізнати. ФОТО
Сьогодні, 15:01
Волинські спортсмени завоювали «срібло» та «бронзу» на чемпіонаті України з рукопашного бою. ФОТО
Сьогодні, 15:00
Суддю з Луцька обрали членом Вищої ради правосуддя
Сьогодні, 14:46