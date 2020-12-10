Розповіли про стан рятувальника, який потрапив до реанімації після гасіння пожежі в ресторані у Володимирі
Сьогодні, 16:21
9-го березня вже після завершення гасіння пожежі та розбору конструкцій у ресторані «Княгині Ольги» у Володимирі-Волинському стало зле рятувальнику.
Як повідомили БУГу в ДПРЧ-7, чоловік згодом після завершення роботи став себе погано почувати.
Його госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Як виявилося – рятувальник отруївся продуктами горіння.
Станом на 10–го березня він – у стабільному стані, почувається добре.
Нагадаємо, у Володимирі горіло приміщення ресторану «Княгині Ольги». Спочатку ймовірною причиною рятівники називали підпал. Згодом у поліції відкрили кримінал за порушення пожежної безпеки.
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Як повідомили БУГу в ДПРЧ-7, чоловік згодом після завершення роботи став себе погано почувати.
Його госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Як виявилося – рятувальник отруївся продуктами горіння.
Станом на 10–го березня він – у стабільному стані, почувається добре.
Нагадаємо, у Володимирі горіло приміщення ресторану «Княгині Ольги». Спочатку ймовірною причиною рятівники називали підпал. Згодом у поліції відкрили кримінал за порушення пожежної безпеки.
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