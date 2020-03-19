В Україні запланували три етапи підвищення пенсій





Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вступній промові під час засідання Уряду 10 березня, повідомляє



Денис Шмигаль нагадав, що з 1 березня розпочалася індексація пенсій для 8 мільйонів українців — у середньому підвищення виплат складе 300 грн.



«Політика підвищення пенсій буде продовжуватися. Тільки цього року в нас передбачено ще 3 етапи підвищення для різних категорій пенсіонерів», — підкреслив Прем’єр-міністр.



Водночас за словами очільника Уряду, щоб пенсійні виплати зросли у 2-3 рази, потрібно кардинально змінити підхід, насамперед запровадивши накопичувальний рівень пенсійної системи.



«Частина податків, які людина сплачує, має йти на особистий пенсійний рахунок. Далі ці кошти будуть інвестуватися у надійні фінансові інструменти. І коли людина виходить на пенсію, то у неї буде і загальна солідарна пенсійна виплата, і виплата з її особистого пенсійного накопичувального рахунку. Ми зробимо таку систему, і українські пенсіонери нарешті зможуть отримувати дійсно гідні виплати», — зазначив Денис Шмигаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Довгостроковим пріоритетом Уряду у сфері соціальної політики є збільшення соціальних стандартів.Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вступній промові під час засідання Уряду 10 березня, повідомляє ПроЗахід Денис Шмигаль нагадав, що з 1 березня розпочалася індексація пенсій для 8 мільйонів українців — у середньому підвищення виплат складе 300 грн.«Політика підвищення пенсій буде продовжуватися. Тільки цього року в нас передбачено ще 3 етапи підвищення для різних категорій пенсіонерів», — підкреслив Прем’єр-міністр.Водночас за словами очільника Уряду, щоб пенсійні виплати зросли у 2-3 рази, потрібно кардинально змінити підхід, насамперед запровадивши накопичувальний рівень пенсійної системи.«Частина податків, які людина сплачує, має йти на особистий пенсійний рахунок. Далі ці кошти будуть інвестуватися у надійні фінансові інструменти. І коли людина виходить на пенсію, то у неї буде і загальна солідарна пенсійна виплата, і виплата з її особистого пенсійного накопичувального рахунку. Ми зробимо таку систему, і українські пенсіонери нарешті зможуть отримувати дійсно гідні виплати», — зазначив Денис Шмигаль.

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