Луцькрада викупить дитячу залізницю у власність міста

Міський голова Луцькасьогодні, 11 березня, зустрівся з головою правління акціонерного товариства «Укрзалізниця»з питання збереження в Луцьку дитячої залізниці та передачі її у власність міста.Про це йдеться на сайті Луцькради.Як зазначив міський голова, Володимир Жмак запевнив у готовності в найкоротші строки провести всі необхідні процедури, аби дати можливість викупити дитячу залізницю у власність міста та зберегти її функціональне призначення, розвивати.Нагадаємо, у вересні 2020 року стало відомо, щопланують закрити. В АТ «Укрзалізниця» попередили, що заклад хочуть ліквідувати до 15 грудня 2020 року. Згодом лучани зареєстрували петицію,