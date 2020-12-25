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Луцькрада викупить дитячу залізницю у власність міста

Луцькрада викупить дитячу залізницю у власність міста
Міський голова Луцька Ігор Поліщук сьогодні, 11 березня, зустрівся з головою правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Володимиром Жмаком з питання збереження в Луцьку дитячої залізниці та передачі її у власність міста.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

Як зазначив міський голова, Володимир Жмак запевнив у готовності в найкоротші строки провести всі необхідні процедури, аби дати можливість викупити дитячу залізницю у власність міста та зберегти її функціональне призначення, розвивати.

Нагадаємо, у вересні 2020 року стало відомо, що дитячу залізницю у Луцьку, яка функціонує у місті вже понад 60 років, планують закрити. В АТ «Укрзалізниця» попередили, що заклад хочуть ліквідувати до 15 грудня 2020 року. Згодом лучани зареєстрували петицію, аби у Луцьку не закривали залізницю.

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Теги: дитяча залізниця, місто, Луцьк
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