Прорахувався на понад мільйон гривень: працівника лісгоспу на Волині судитимуть за незаконні рубки





Про це



Слідство встановило, що упродовж серпня-грудня 2019 року помічник лісничого тричі допускав прорахунки під час здійснення інструментальної зйомки задля визначення конфігурації лісосіки, відтак неправильно відводив її в натурі на місцевості.



У результаті таких дій лісорубні бригади проводили суцільну рубку, зокрема й на територіях, які не були передбачені матеріалами відводу, та зайво зрубали понад 230 дерев.



Цим державі завдали збитків на більш ніж 1 млн 200 тисяч гривень.За свої дії працівник лісгоспу відповідатиме перед судом.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівник військового лісгоспу на Волині, діями якого державі завдав збитків на понад 1 млн 200 тис. грн, постане перед судом.Про це повідомляє обласна прокуратура.Слідство встановило, що упродовж серпня-грудня 2019 року помічник лісничого тричі допускав прорахунки під час здійснення інструментальної зйомки задля визначення конфігурації лісосіки, відтак неправильно відводив її в натурі на місцевості.У результаті таких дій лісорубні бригади проводили суцільну рубку, зокрема й на територіях, які не були передбачені матеріалами відводу, та зайво зрубали понад 230 дерев.Цим державі завдали збитків на більш ніж 1 млн 200 тисяч гривень.За свої дії працівник лісгоспу відповідатиме перед судом.

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