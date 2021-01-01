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На аеродромі під Києвом п’яний капітан ЗСУ за кермом авто врізався у військовий літак

На аеродромі під Києвом п’яний капітан ЗСУ за кермом авто врізався у військовий літак
У місті Васильків трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю військового літака та автомобіля Volkswagen Touran.

Про це повідомляє пресслужба повітряного командування «Центр».

Аварія сталася 10 березня в 40-й бригаді тактичної авіації повітряного командування «Центр» вже після завершення нічної льотної зміни. Під час буксирування літака на авіаційну стоянку у нього в'їхав автомобіль.

Після зіткнення літак загорівся, однак вогонь вдалося загасити, ще до приїзду пожежників.

Посилаючись на власні джерела, сайт Obozrevatel стверджує, що аварію за кермом Volkswagen Touran на іноземній реєстрації вчинив виконувач обов’язків інженера другої ескадрильї військової частини капітан 1974 р.н., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.

Водій внаслідок ДТП отримав забої грудної клітини та м’яких тканин обличчя.

За цим фактом військова прокуратура Київського гарнізону розпочала досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 411 КК України.


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Теги: військовий літак, авто, Васильків
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Коментарі 2
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Щоб не ганьбити честь офіцера, він одяне парадний мундир з нагородами і..... Напише заяву про переведення в зону ООС.
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