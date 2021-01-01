На аеродромі під Києвом п’яний капітан ЗСУ за кермом авто врізався у військовий літак





Про це повідомляє пресслужба повітряного командування «Центр».



Аварія сталася 10 березня в 40-й бригаді тактичної авіації повітряного командування «Центр» вже після завершення нічної льотної зміни. Під час буксирування літака на авіаційну стоянку у нього в'їхав автомобіль.



Після зіткнення літак загорівся, однак вогонь вдалося загасити, ще до приїзду пожежників.



Посилаючись на власні джерела, сайт



Водій внаслідок ДТП отримав забої грудної клітини та м’яких тканин обличчя.



За цим фактом військова прокуратура Київського гарнізону розпочала досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 411 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Васильків трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю військового літака та автомобіля Volkswagen Touran.Про це повідомляє пресслужба повітряного командування «Центр».Аварія сталася 10 березня в 40-й бригаді тактичної авіації повітряного командування «Центр» вже після завершення нічної льотної зміни. Під час буксирування літака на авіаційну стоянку у нього в'їхав автомобіль.Після зіткнення літак загорівся, однак вогонь вдалося загасити, ще до приїзду пожежників.Посилаючись на власні джерела, сайт Obozrevatel стверджує, що аварію за кермом Volkswagen Touran на іноземній реєстрації вчинив виконувач обов’язків інженера другої ескадрильї військової частини капітан 1974 р.н., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.Водій внаслідок ДТП отримав забої грудної клітини та м’яких тканин обличчя.За цим фактом військова прокуратура Київського гарнізону розпочала досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 411 КК України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію