вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Міграційники затримали нелегала з Польщі, який незаконно жив на Волині

Міграційники затримали нелегала з Польщі, який незаконно жив на Волині
Оперативники міграційної поліції Рівненщини викрили нелегала з Польщі, який понад два роки незаконно перебував на території України, зокрема і на Волині.

Про це повідомляє Національна поліція Рівненської області.

Працівники міграційної поліції в Рівненській області спільно із працівниками управління державної міграційної служби викрили 39-річного громадянина Польщі, який проживав із 2018 року на території України, зокрема на Волині та Рівненщині, без будь-яких документів та без постійного місця реєстрації. Виявили його поліцейські в одному із сіл колишнього Млинівського району.

На порушника міграційного законодавства неодноразово складалися адмінпротоколи за частиною 1 статті 203 КУпАП, однак не впливало на його «бажання» повернутися на батьківщину. Чергове рішення відносно нього про примусове повернення на територію країни походження до 7 лютого цьогоріч було прийнято районною міграційною службою. Втім, і цього разу він його проігнорував та переховувався від правоохоронців.

Працівники міграційної поліції виявили нелегала 10 березня, після чого спільно із працівниками ДМС в Рівненській області помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, що на території Волинської області, для подальшого примусового видворення з території України до країни походження.

Міграційники затримали нелегала з Польщі, який незаконно жив на Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поляк, Волинь, нелегал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині зберегли старовинну традицію випікати млинці у печі
Сьогодні, 17:35
Реконструкція проспекту Волі: показали і розповіли, якою стане головна вулиця Луцька
Сьогодні, 17:16
Міграційники затримали нелегала з Польщі, який незаконно жив на Волині
Сьогодні, 17:13
У кімнаті живуть 12 собак та 10 котів: мешканці Нововолинська потерпають від горе-сусідки. ВІДЕО
Сьогодні, 16:56
У місті на Волині легковик злетів у кювет
Сьогодні, 16:33
Схожі новини
«Шлюб за добу»: у Нововолинську одружилися поляк та українка. ФОТО «Шлюб за добу»: у Нововолинську одружилися поляк та українка. ФОТО
07 липень, 2020, 19:18
У селі біля Луцька три роки незаконно жив поляк У селі біля Луцька три роки незаконно жив поляк
02 липень, 2020, 17:46
Із Волині видворили нелегала-білоруса Із Волині видворили нелегала-білоруса
11 листопад, 2019, 15:04
На Волині затримали мігранта з Білорусі На Волині затримали мігранта з Білорусі
31 жовтень, 2019, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Винесли алкоголь, цигарки та одяг: двом волинянам за крадіжку з магазину «світить» до 6 років тюрми
Сьогодні, 18:41
 0
У Луцьку планують відкрити ще один новий дитсадок
Сьогодні, 18:16
 0
Обвал мосту на Волині: розповіли про стан постраждалих
Сьогодні, 17:56
 0
У Луцьку вшанували пам'ять волинських добровольців, що загинули на Сході
Сьогодні, 17:45
 0
Випив пляшку горілки за кермом: у Польщі затримали п'яного далекобійника з України
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8