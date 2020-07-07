Міграційники затримали нелегала з Польщі, який незаконно жив на Волині
Сьогодні, 17:13
Оперативники міграційної поліції Рівненщини викрили нелегала з Польщі, який понад два роки незаконно перебував на території України, зокрема і на Волині.
Про це повідомляє Національна поліція Рівненської області.
Працівники міграційної поліції в Рівненській області спільно із працівниками управління державної міграційної служби викрили 39-річного громадянина Польщі, який проживав із 2018 року на території України, зокрема на Волині та Рівненщині, без будь-яких документів та без постійного місця реєстрації. Виявили його поліцейські в одному із сіл колишнього Млинівського району.
На порушника міграційного законодавства неодноразово складалися адмінпротоколи за частиною 1 статті 203 КУпАП, однак не впливало на його «бажання» повернутися на батьківщину. Чергове рішення відносно нього про примусове повернення на територію країни походження до 7 лютого цьогоріч було прийнято районною міграційною службою. Втім, і цього разу він його проігнорував та переховувався від правоохоронців.
Працівники міграційної поліції виявили нелегала 10 березня, після чого спільно із працівниками ДМС в Рівненській області помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, що на території Волинської області, для подальшого примусового видворення з території України до країни походження.
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Про це повідомляє Національна поліція Рівненської області.
Працівники міграційної поліції в Рівненській області спільно із працівниками управління державної міграційної служби викрили 39-річного громадянина Польщі, який проживав із 2018 року на території України, зокрема на Волині та Рівненщині, без будь-яких документів та без постійного місця реєстрації. Виявили його поліцейські в одному із сіл колишнього Млинівського району.
На порушника міграційного законодавства неодноразово складалися адмінпротоколи за частиною 1 статті 203 КУпАП, однак не впливало на його «бажання» повернутися на батьківщину. Чергове рішення відносно нього про примусове повернення на територію країни походження до 7 лютого цьогоріч було прийнято районною міграційною службою. Втім, і цього разу він його проігнорував та переховувався від правоохоронців.
Працівники міграційної поліції виявили нелегала 10 березня, після чого спільно із працівниками ДМС в Рівненській області помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, що на території Волинської області, для подальшого примусового видворення з території України до країни походження.
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