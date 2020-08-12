В Україні посилили покарання за п'яне водіння





Закон передбачає зокрема посилення покарань за нетверезе кермування, - пише



Закон набуде чинності з наступного дня після його опублікування. Про це повідомили на сайті Офісу президента.



Підписаний Зеленським документ посилить відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Це стосується кермування у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, перевищення швидкості на дорозі, проїзду на заборонний сигнал, залишення місця ДТП, керування транспортом без документів та порушення правил користування ременями безпеки і мотошоломами.



Крім того, закон дає змогу поліцейським зупиняти водіїв задля для перевірки на стан сп’яніння за допомогою спецзасобів, а також на використання ними засобів відеозапису.







Нагадаємо, народні депутати України 16 лютого підтримали у Верховній Раді ухвалення законопроєкту №2695, який передбачає істотне посилення покарань для водіїв, які сіли за кермо у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння, аж до конфіскації авто і тюремного строку.



У МВС дали прогноз щодо зменшення смертності на дорогах після посилення покарання за п'яне водіння. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що встановлення камер фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху втричі знизило смертність на контрольованих ділянках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 12 березня, підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" №1231-IX.Закон передбачає зокрема посилення покарань за нетверезе кермування, - пише Обозреватель. Закон набуде чинності з наступного дня після його опублікування. Про це повідомили на сайті Офісу президента.Підписаний Зеленським документ посилить відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Це стосується кермування у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, перевищення швидкості на дорозі, проїзду на заборонний сигнал, залишення місця ДТП, керування транспортом без документів та порушення правил користування ременями безпеки і мотошоломами.Крім того, закон дає змогу поліцейським зупиняти водіїв задля для перевірки на стан сп’яніння за допомогою спецзасобів, а також на використання ними засобів відеозапису.Нагадаємо, народні депутати України 16 лютого підтримали у Верховній Раді ухвалення законопроєкту №2695, який передбачає істотне посилення покарань для водіїв, які сіли за кермо у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння, аж до конфіскації авто і тюремного строку.У МВС дали прогноз щодо зменшення смертності на дорогах після посилення покарання за п'яне водіння. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що встановлення камер фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху втричі знизило смертність на контрольованих ділянках.

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