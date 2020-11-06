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У храмі поблизу Луцька відбулась виставка картин юних художників. ФОТО

У храмі поблизу Луцька відбулась виставка картин юних художників. ФОТО
12 березня у колонній залі Свято-Миколаївського Жидичинського монастиря відбулася виставка робіт студентів Технічного фахового коледжу Луцького НТУ «Велич монастиря очима молоді».

В рамках імпрези були представлені картини архітектурних пейзажів обителі. Про це повідомляють на сторінці «Чернецтво Волині».

Модератор зустрічі, керівник центру культури Жидичина Любов Фрадинська підкреслила важливість кожного учасника мистецького проекту.

З вітальним словом до гостей звернулися: намісник монастиря архімандрит Костянтин (Марченко), який зауважив, що монастир завжди відкритий до молоді; директор коледжу Олег Герасимчук, який зазначив, що співпраця з древньою духовною твердинею нашої країни є важливою для освіти.

Автор і натхненниця проекту Наталія Табун зауважила, що головним поштовхом до організації імпрези стала віра в Бога.

Фоторепортаж: Юлія Коцюба


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Теги: Жидичин, монастир, виставка, картини, студенти
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