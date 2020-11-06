У храмі поблизу Луцька відбулась виставка картин юних художників. ФОТО





В рамках імпрези були представлені картини архітектурних пейзажів обителі. Про це повідомляють на сторінці



Модератор зустрічі, керівник центру культури Жидичина Любов Фрадинська підкреслила важливість кожного учасника мистецького проекту.



З вітальним словом до гостей звернулися: намісник монастиря архімандрит Костянтин (Марченко), який зауважив, що монастир завжди відкритий до молоді; директор коледжу Олег Герасимчук, який зазначив, що співпраця з древньою духовною твердинею нашої країни є важливою для освіти.



Автор і натхненниця проекту Наталія Табун зауважила, що головним поштовхом до організації імпрези стала віра в Бога.



Фоторепортаж: Юлія Коцюба





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 березня у колонній залі Свято-Миколаївського Жидичинського монастиря відбулася виставка робіт студентів Технічного фахового коледжу Луцького НТУ «Велич монастиря очима молоді».В рамках імпрези були представлені картини архітектурних пейзажів обителі. Про це повідомляють на сторінці «Чернецтво Волині» Модератор зустрічі, керівник центру культури Жидичинапідкреслила важливість кожного учасника мистецького проекту.З вітальним словом до гостей звернулися: намісник монастиря архімандрит(Марченко), який зауважив, що монастир завжди відкритий до молоді; директор коледжу, який зазначив, що співпраця з древньою духовною твердинею нашої країни є важливою для освіти.Автор і натхненниця проектузауважила, що головним поштовхом до організації імпрези стала віра в Бога.

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