У храмі поблизу Луцька відбулась виставка картин юних художників. ФОТО
Сьогодні, 21:41
12 березня у колонній залі Свято-Миколаївського Жидичинського монастиря відбулася виставка робіт студентів Технічного фахового коледжу Луцького НТУ «Велич монастиря очима молоді».
В рамках імпрези були представлені картини архітектурних пейзажів обителі. Про це повідомляють на сторінці «Чернецтво Волині».
Модератор зустрічі, керівник центру культури Жидичина Любов Фрадинська підкреслила важливість кожного учасника мистецького проекту.
З вітальним словом до гостей звернулися: намісник монастиря архімандрит Костянтин (Марченко), який зауважив, що монастир завжди відкритий до молоді; директор коледжу Олег Герасимчук, який зазначив, що співпраця з древньою духовною твердинею нашої країни є важливою для освіти.
Автор і натхненниця проекту Наталія Табун зауважила, що головним поштовхом до організації імпрези стала віра в Бога.
Фоторепортаж: Юлія Коцюба
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В рамках імпрези були представлені картини архітектурних пейзажів обителі. Про це повідомляють на сторінці «Чернецтво Волині».
Модератор зустрічі, керівник центру культури Жидичина Любов Фрадинська підкреслила важливість кожного учасника мистецького проекту.
З вітальним словом до гостей звернулися: намісник монастиря архімандрит Костянтин (Марченко), який зауважив, що монастир завжди відкритий до молоді; директор коледжу Олег Герасимчук, який зазначив, що співпраця з древньою духовною твердинею нашої країни є важливою для освіти.
Автор і натхненниця проекту Наталія Табун зауважила, що головним поштовхом до організації імпрези стала віра в Бога.
Фоторепортаж: Юлія Коцюба
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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