У Луцьку від вибуху гранати загинув учасник АТО, – ЗМІ
Сьогодні, 11:40
У Луцьку через необережне поводження із бойовою гранатою Ф-1 загинув учасник АТО.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія сталася 14 березня о 01 ночі на проспекті Грушевського, 19. Через необережне поводження із бойовою гранатою Ф-1 загинув учасник АТО. Інцидент стався на кухні квартири, де проживав чоловік. На місці події вилучиил частини гранати Ф-1.
Обставини смерті встановлюються.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія сталася 14 березня о 01 ночі на проспекті Грушевського, 19. Через необережне поводження із бойовою гранатою Ф-1 загинув учасник АТО. Інцидент стався на кухні квартири, де проживав чоловік. На місці події вилучиил частини гранати Ф-1.
Обставини смерті встановлюються.
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