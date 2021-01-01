У Луцьку від вибуху гранати загинув учасник АТО, – ЗМІ





Про це



Подія сталася 14 березня о 01 ночі на проспекті Грушевського, 19. Через необережне поводження із бойовою гранатою Ф-1 загинув учасник АТО. Інцидент стався на кухні квартири, де проживав чоловік. На місці події вилучиил частини гранати Ф-1.



Обставини смерті встановлюються.

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