У Харкові COVID-лікарні заповнені вщент, кисневих місць майже не лишилося, – лікар





Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці анестезіолог і консультант Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов, передає



"Лікарні завантажені вщент, кисневих місць майже не лишилося, реанімації повні по вуха, і хворі на неінвазійній вентиляції знову лежать, де є бодай хоч поточний кисень. Будь-який профільний департамент, депутати, які відмовилися фінансувати ранню діагностику онкологічних захворювань, віце-губернатори та губернатори! Ще влітку ви били себе в груди, що за 2 місяці побудуєте в ОКІЛ (обласній клінічній інфекційній лікарні - ред.) нову реанімацію та проведете кисень по всіх відділеннях! Агов, де ж воно? Наче уже березень, а віз стоїть на обіцянках та без коліс", - написав лікар.



За його словами, зросла кількість тяжко хворих на коронавірус молодих людей: "На сьогодні в реанімації ОКІЛ троє пацієнтів віком від 31 до 39 років, у ОДІКЛ - на інвазійній ШВЛ дитина 11 років та на неінвазійній - 17 років".



"Нова хвиля COVID-19 може бути значно потужніша за попередні, адже кампанія з вакцинації від коронавірусу провалена. Замість вакцинації найбільш вразливих мешканців, щеплять всіх без розбору, навіть тих, хто має антитіла. Тож уперед до нової медичної катастрофи", - пише лікар.



За його словами, 13 березня від ускладнень, викликаних коронавірусом, у Харкові помер ще один лікар – Дмитро Пеньков.

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