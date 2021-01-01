Волинський монах пояснив, чи можна у піст слухати музику, танцювати та дивитися фільми





Як правильно постувати і яких заборон варто дотримуватися розповів ігумен Никодим Смілий, намісник луцького братського Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря у програмі “Духовна абетка” на

Він запевняє, що непідготовленій людині буде важко одразу відмовитися від усіх скоромних страв. Монах радить: визначте для себе міру посту таку, яку зможете подужати. Почніть із меншого. Тоді, витримавши піст без, наприклад м’яса, наступного разу ви поставите собі більшу мету. А якщо одразу сильно себе обмежите, то швидко зірветеся і ефекту не буде.



Щодо розваг, то їх якраз варто обмежити.



“Музика, телебачення – вони розслабляють людину. А в період посту людина має бути максимально зібрана. Це не тільки утримання від поганих думок, розмов, непотрібних слів”, – пояснює ігумен Никодим.



Однак він зауважує: є різні фільми і різна музика.



“Є танці спокійні, для душі – ними можна займатися. Так само і музика: головне підібрати правильні спокійні композиції. Те, що налаштує вас на гарний настрій і хороші помисли”, – радить монах.



Від телебачення відмовлятися також не обов’язково, головне: не брати погані новини близько до серця.



“Якщо ви вмієте приймати новини беземоційно – то без проблем, дивіться”, – каже ігумен.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від сьогодні, 15 березня, розпочався Великий піст – головний тривалий піст в християнських конфесіях , мета якого полягає у приготуванні до святкування Великодня. Це – найсуворіший з усіх постів у році. Тож не усі можуть його витримати без підготовки.Як правильно постувати і яких заборон варто дотримуватися розповів ігумен, намісник луцького братського Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря у програмі “Духовна абетка” на 12 каналі.

Він запевняє, що непідготовленій людині буде важко одразу відмовитися від усіх скоромних страв. Монах радить: визначте для себе міру посту таку, яку зможете подужати. Почніть із меншого. Тоді, витримавши піст без, наприклад м’яса, наступного разу ви поставите собі більшу мету. А якщо одразу сильно себе обмежите, то швидко зірветеся і ефекту не буде.Щодо розваг, то їх якраз варто обмежити.“Музика, телебачення – вони розслабляють людину. А в період посту людина має бути максимально зібрана. Це не тільки утримання від поганих думок, розмов, непотрібних слів”, – пояснює ігумен Никодим.Однак він зауважує: є різні фільми і різна музика.“Є танці спокійні, для душі – ними можна займатися. Так само і музика: головне підібрати правильні спокійні композиції. Те, що налаштує вас на гарний настрій і хороші помисли”, – радить монах.Від телебачення відмовлятися також не обов’язково, головне: не брати погані новини близько до серця.“Якщо ви вмієте приймати новини беземоційно – то без проблем, дивіться”, – каже ігумен.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію