Волинський монах пояснив, чи можна у піст слухати музику, танцювати та дивитися фільми
Сьогодні, 14:15
Від сьогодні, 15 березня, розпочався Великий піст – головний тривалий піст в християнських конфесіях, мета якого полягає у приготуванні до святкування Великодня. Це – найсуворіший з усіх постів у році. Тож не усі можуть його витримати без підготовки.
Як правильно постувати і яких заборон варто дотримуватися розповів ігумен Никодим Смілий, намісник луцького братського Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря у програмі “Духовна абетка” на 12 каналі.
Він запевняє, що непідготовленій людині буде важко одразу відмовитися від усіх скоромних страв. Монах радить: визначте для себе міру посту таку, яку зможете подужати. Почніть із меншого. Тоді, витримавши піст без, наприклад м’яса, наступного разу ви поставите собі більшу мету. А якщо одразу сильно себе обмежите, то швидко зірветеся і ефекту не буде.
Щодо розваг, то їх якраз варто обмежити.
“Музика, телебачення – вони розслабляють людину. А в період посту людина має бути максимально зібрана. Це не тільки утримання від поганих думок, розмов, непотрібних слів”, – пояснює ігумен Никодим.
Однак він зауважує: є різні фільми і різна музика.
“Є танці спокійні, для душі – ними можна займатися. Так само і музика: головне підібрати правильні спокійні композиції. Те, що налаштує вас на гарний настрій і хороші помисли”, – радить монах.
Від телебачення відмовлятися також не обов’язково, головне: не брати погані новини близько до серця.
“Якщо ви вмієте приймати новини беземоційно – то без проблем, дивіться”, – каже ігумен.
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Як правильно постувати і яких заборон варто дотримуватися розповів ігумен Никодим Смілий, намісник луцького братського Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря у програмі “Духовна абетка” на 12 каналі.
Він запевняє, що непідготовленій людині буде важко одразу відмовитися від усіх скоромних страв. Монах радить: визначте для себе міру посту таку, яку зможете подужати. Почніть із меншого. Тоді, витримавши піст без, наприклад м’яса, наступного разу ви поставите собі більшу мету. А якщо одразу сильно себе обмежите, то швидко зірветеся і ефекту не буде.
Щодо розваг, то їх якраз варто обмежити.
“Музика, телебачення – вони розслабляють людину. А в період посту людина має бути максимально зібрана. Це не тільки утримання від поганих думок, розмов, непотрібних слів”, – пояснює ігумен Никодим.
Однак він зауважує: є різні фільми і різна музика.
“Є танці спокійні, для душі – ними можна займатися. Так само і музика: головне підібрати правильні спокійні композиції. Те, що налаштує вас на гарний настрій і хороші помисли”, – радить монах.
Від телебачення відмовлятися також не обов’язково, головне: не брати погані новини близько до серця.
“Якщо ви вмієте приймати новини беземоційно – то без проблем, дивіться”, – каже ігумен.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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