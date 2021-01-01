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У Луцьку чоловік викрав на підприємстві інструментів на 35 тисяч гривень

У Луцьку чоловік викрав на підприємстві інструментів на 35 тисяч гривень
У Луцьку поліцейські розкрили крадіжку з підприємства.

ак, 16 березня, до поліції із заявою про крадіжку звернувся 61-річна директорка товариства з обмеженою відповідальністю. Зловмисник викрав з підсобного приміщення електроінструменти на 35 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліцейькі встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 26-річний житель Горохівщини. Викрадене правопорушник здав у ломбард.

За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження, за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.



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Теги: крадіжка, Луцьк
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