У Луцьку чоловік викрав на підприємстві інструментів на 35 тисяч гривень
Сьогодні, 09:54
У Луцьку поліцейські розкрили крадіжку з підприємства.
ак, 16 березня, до поліції із заявою про крадіжку звернувся 61-річна директорка товариства з обмеженою відповідальністю. Зловмисник викрав з підсобного приміщення електроінструменти на 35 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Поліцейькі встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 26-річний житель Горохівщини. Викрадене правопорушник здав у ломбард.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження, за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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ак, 16 березня, до поліції із заявою про крадіжку звернувся 61-річна директорка товариства з обмеженою відповідальністю. Зловмисник викрав з підсобного приміщення електроінструменти на 35 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Поліцейькі встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 26-річний житель Горохівщини. Викрадене правопорушник здав у ломбард.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження, за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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