У Луцьку чоловік викрав на підприємстві інструментів на 35 тисяч гривень





ак, 16 березня, до поліції із заявою про крадіжку звернувся 61-річна директорка товариства з обмеженою відповідальністю. Зловмисник викрав з підсобного приміщення електроінструменти на 35 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Поліцейькі встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 26-річний житель Горохівщини. Викрадене правопорушник здав у ломбард.



За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження, за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.







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