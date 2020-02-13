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Українці почали використовувати більше електроенергії

Українці почали використовувати більше електроенергії
В Україні промисловість збільшила споживання електроенергії на 2,5%, а населення-на 7,5%.

Споживання в Україні електроенергії в січні-лютому 2020 року склало 28,3 млрд кВт-год, що на 4,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє УНІАН йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

Повідомляється, що промислові споживачі в січні-лютому 2021 року збільшили споживання електроенергії на 2,5% - до 8,5 млрд кВт-год, а населення збільшило споживання на 7,5% - до 7,5 млрд кВт-год.

При цьому, транспортний сектор знизив споживання на 5,7% - до 1,1 млрд кВт-год, а сільгоспспоживачі - збільшили на 4,5% - до 0,6 млрд кВт-год.

Споживання в Україні електроенергії у 2020 році склало 146,4 млрд кВт-год, що на 2,6% менше, ніж за 2019 рік.

В Україні ціна на електроенергію для населення не змінювалася з 2017 року і становить 90 коп. за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це – 1 грн 68 коп. за кВт-год.

Разом з тим, для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються від 2,5 грн до 4 грн за кВт-год.

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Теги: Україна, електроенергія
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