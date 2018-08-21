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На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ, загинув один військовий

На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ, загинув один військовий
Сьогодні, 18 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з артилерійського озброєння та автоматичної зброї неподалік населеного пункту Південне.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ".

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, врятувати життя не вдалося.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Теги: Донбас, війна, Росія, військовий
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