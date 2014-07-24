Повідомили, як зміниться розклад поїзду Ковель–Одеса





Як повідомляє «



«Ми почули численні прохання активістів і відновили зупинку поїзда №779/780 Суми — Київ — Суми на ст. Бахмач-Ніжин Пасажирський, а також додали зупинку на курорті Кароліно-Бугаз за маршрутом Київ — Ізмаїл», — розповів керівник пасажирського напряму УЗ.



З'явиться декілька нових експресмаршрутів: до Тернополя, Вінниці та Харкова з Києва, до Дніпра — з Харкова, а також рейс Одеса — Кривий Ріг — Харків.



Розглядають варіант залізничного сполучення між Харковом і Запоріжжям. А після того, як відновиться сполучення з Європейським Союзом, планують запустити три міжнародні маршрути.



«Поява нових маршрутів заощадить мільйон годин для пасажирів, а 85 нових вагонів зроблять подорож не тільки швидкою, але й комфортною», - наголосив директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.



Також влітку з'являться сезонні маршрути на українські курорти.



Для жителів тимчасово окупованих територій введуть рейси, які дозволять комфортніше подорожувати Україною, а новий напрямок Харків — Новоолексіївка поєднає між собою безліч міст біля лінії дотику.



Пасажирів чекають також інші нововведення — тематичні ланч-бокси. Купуючи квиток, можна буде також замовити один із семи боксів зі стравами регіональної кухні. Водночас збережуть і колишнє меню.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За новим розкладом поїзд №5/6 Ужгород — Херсон і поїзд №58/57 Ковель — Одеса стануть щоденними. Також тепер з'явиться можливість без пересадок добиратися до морських курортів із Лисичанська — таким чином хочуть збільшити кількість туристів.Як повідомляє « hromadske » , «Укрзалізниця» представила план роботи на 2021 рік. У компанії, зокрема, планують запустити понад 20 нових маршрутів та оновити парк потягів.«Ми почули численні прохання активістів і відновили зупинку поїзда №779/780 Суми — Київ — Суми на ст. Бахмач-Ніжин Пасажирський, а також додали зупинку на курорті Кароліно-Бугаз за маршрутом Київ — Ізмаїл», — розповів керівник пасажирського напряму УЗ.З'явиться декілька нових експресмаршрутів: до Тернополя, Вінниці та Харкова з Києва, до Дніпра — з Харкова, а також рейс Одеса — Кривий Ріг — Харків.Розглядають варіант залізничного сполучення між Харковом і Запоріжжям. А після того, як відновиться сполучення з Європейським Союзом, планують запустити три міжнародні маршрути.«Поява нових маршрутів заощадить мільйон годин для пасажирів, а 85 нових вагонів зроблять подорож не тільки швидкою, але й комфортною», - наголосив директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця»Також влітку з'являться сезонні маршрути на українські курорти.Для жителів тимчасово окупованих територій введуть рейси, які дозволять комфортніше подорожувати Україною, а новий напрямок Харків — Новоолексіївка поєднає між собою безліч міст біля лінії дотику.Пасажирів чекають також інші нововведення — тематичні ланч-бокси. Купуючи квиток, можна буде також замовити один із семи боксів зі стравами регіональної кухні. Водночас збережуть і колишнє меню.Нагадаємо, у зв’язку з запровадженням жорсткого карантину у Львові та Києві «Укрзалізниця» повідомляє, що будь-які обмеження залізничного руху далекого сполучення через ці міста відсутні.

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