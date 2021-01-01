Коронавірус забрав життя 8 людей: ситуація з Covid-19 на Волині за останню добу





Про це інформує Волинська ОДА.



Так, за минулу добу коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 118,

Луцький район – 45,

Горохівський район – 22,

Ківерцівський район – 34,

Рожищенський район – 4,

м. Нововолинськ – 33,

Володимир-Волинський район – 10,

Іваничівський район – 6,

Локачинський район – 3,

Ковельський район – 26,

Любомльський район – 6,

Ратнівський район – 5,

Турійський район – 2,

Камінь - Каширський район – 19,

Любешівський район – 8,

Маневицький район - 7.



Усього станом на 19 березня в області зареєстрували 43 606 випадків. Одужало – 39 193 особи (за останню добу – 168).

Летальні випадки – 702 (за останню добу - 8: м. Луцьк – 3, Ковельський район – 2, Горохівський район – 1, м. Нововолинськ – 1, Маневицький район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 175 380 осіб, за минулу добу обстежено - 1229 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 348 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинська ОДА.Так, за минулу добу коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 118,Луцький район – 45,Горохівський район – 22,Ківерцівський район – 34,Рожищенський район – 4,м. Нововолинськ – 33,Володимир-Волинський район – 10,Іваничівський район – 6,Локачинський район – 3,Ковельський район – 26,Любомльський район – 6,Ратнівський район – 5,Турійський район – 2,Камінь - Каширський район – 19,Любешівський район – 8,Маневицький район - 7.Усього станом на 19 березня в області зареєстрували 43 606 випадків. Одужало – 39 193 особи (за останню добу – 168).Летальні випадки – 702 (за останню добу - 8: м. Луцьк – 3, Ковельський район – 2, Горохівський район – 1, м. Нововолинськ – 1, Маневицький район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 175 380 осіб, за минулу добу обстежено - 1229 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію