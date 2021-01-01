Коронавірус забрав життя 8 людей: ситуація з Covid-19 на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:25
За минулу добу на Волині зареєстрували 348 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинська ОДА.
Так, за минулу добу коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 118,
Луцький район – 45,
Горохівський район – 22,
Ківерцівський район – 34,
Рожищенський район – 4,
м. Нововолинськ – 33,
Володимир-Волинський район – 10,
Іваничівський район – 6,
Локачинський район – 3,
Ковельський район – 26,
Любомльський район – 6,
Ратнівський район – 5,
Турійський район – 2,
Камінь - Каширський район – 19,
Любешівський район – 8,
Маневицький район - 7.
Усього станом на 19 березня в області зареєстрували 43 606 випадків. Одужало – 39 193 особи (за останню добу – 168).
Летальні випадки – 702 (за останню добу - 8: м. Луцьк – 3, Ковельський район – 2, Горохівський район – 1, м. Нововолинськ – 1, Маневицький район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 175 380 осіб, за минулу добу обстежено - 1229 осіб.
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Про це інформує Волинська ОДА.
Так, за минулу добу коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 118,
Луцький район – 45,
Горохівський район – 22,
Ківерцівський район – 34,
Рожищенський район – 4,
м. Нововолинськ – 33,
Володимир-Волинський район – 10,
Іваничівський район – 6,
Локачинський район – 3,
Ковельський район – 26,
Любомльський район – 6,
Ратнівський район – 5,
Турійський район – 2,
Камінь - Каширський район – 19,
Любешівський район – 8,
Маневицький район - 7.
Усього станом на 19 березня в області зареєстрували 43 606 випадків. Одужало – 39 193 особи (за останню добу – 168).
Летальні випадки – 702 (за останню добу - 8: м. Луцьк – 3, Ковельський район – 2, Горохівський район – 1, м. Нововолинськ – 1, Маневицький район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 175 380 осіб, за минулу добу обстежено - 1229 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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