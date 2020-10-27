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У Луцькому районі чоловік вбив рідного брата

У Луцькому районі чоловік вбив рідного брата
На Волині під час пиятики чоловік до смерті побив брата.

Так, 19 березня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Городищенська територіальної громади у будинку лежить тіло власника з тілесними ушкодженнями, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясували, що загиблий – 29-річний місцевий житель. Учора постраждалий розпивав спиртне із своїм братом, 35-річний жителем Луцького району. Під час застілля, внаслідок суперечки, волинянин побив власника будинку, від чого той помер.

Співробітники поліції встановили місце перебування зловмисника. Його доставляють у Луцьке районне управління поліції для проведення слідчих дій та затримання в порядку статті 208 КПК України.

Після оголошення волинянину про підозру у вчиненні умисного вбивства йому обиратимуть запобіжний захід. Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

У Луцькому районі чоловік вбив рідного брата
У Луцькому районі чоловік вбив рідного брата


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Теги: вбивство, Горохів, брат, пиятика
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