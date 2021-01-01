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Флорбол, середньовічний бій, фризбі: у волинському виші впроваджують екзотичні види спорту

Флорбол, середньовічний бій, фризбі: у волинському виші впроваджують екзотичні види спорту
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулася презентація нового інноваційного формату оздоровчо-спортивної роботи кафедри здоров’я і фізичної культури.

Про це йдеться на офіційному сайті вишу.

Викладачі кафедри разом із керівниками спортивних секцій – Оленою Іщук (алтимат фризбі), Ольгою Іванюк (силовий фітнес “Body sculp”), Ольгою Касардою (скандинавська ходьба), Олегом Дучимінським (лучний спорт), Сергієм Ващуком (середньовічний бій “Ayna Bera”), Андрієм Ойовичем (флорбол) в інтерактивній формі презентували студентам нові види спорту, які впроваджені в програму фізичного виховання для студентів ВНУ імені Лесі Українки.

спорт
«Середньовічний бій органічно поєднує в собі збереження та зміцнення здоров’я людини, розвиває її фізичні та морально-вольові якості, а також національно-патріотичне виховання нашої студентської молоді», – висловлюється Сергій Ващук.

«Ми допомагатимемо розвивати цей вид спорту, адже хочемо, щоб якомога більше людей займалися спортом, особливо студенти», – розповідає Олег Дучимінський.

спорт
«Для забезпечення якісного освітнього процесу, рекреації та збільшення рухової активності студентів пріоритетні завдання кафедри здоров’я і фізичної культури – впровадження нових, сучасних видів спорту та використання новітніх методик», – наголошує декан факультету, доцент Василь Пантік.

«Згідно з усним опитуванням і проведеним серед молоді Університету анкетуванням понад 70 % студентів мають бажання відвідувати заняття з фізичного виховання та спортивні секції. Поряд із класичними видами спорту (футбол баскетбол, волейбол, теніс тощо), які успішно функціонують на кафедрі, ми запроваджуємо нові інноваційні види», – зазначає завідувач кафедри, доцент Анатолій Вольчинський.

спорт
«Система фізичного виховання не розв’язує в повному обсязі проблему фізичного вдосконалення студентської молоді й потребує корекції», – вважає доцент кафедри Олена Іщук.

«Упровадження нового формату оздоровчо-спортивної, рекреаційної роботи нашої кафедри позитивно впливатиме на мотивацію й стійкий інтерес до систематичних занять фізкультурно-спортивною діяльністю студентів», – доповнює доцент Ольга Іванюк.

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Теги: ВНУ, спорт
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