Флорбол, середньовічний бій, фризбі: у волинському виші впроваджують екзотичні види спорту

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулася презентація нового інноваційного формату оздоровчо-спортивної роботи кафедри здоров’я і фізичної культури.Про це йдеться на офіційному сайті вишу.Викладачі кафедри разом із керівниками спортивних секцій –(алтимат фризбі),(силовий фітнес “Body sculp”),(скандинавська ходьба),(лучний спорт),(середньовічний бій “Ayna Bera”),(флорбол) в інтерактивній формі презентували студентам нові види спорту, які впроваджені в програму фізичного виховання для студентів ВНУ імені Лесі Українки.спорт«Середньовічний бій органічно поєднує в собі збереження та зміцнення здоров’я людини, розвиває її фізичні та морально-вольові якості, а також національно-патріотичне виховання нашої студентської молоді», – висловлюється Сергій Ващук.«Ми допомагатимемо розвивати цей вид спорту, адже хочемо, щоб якомога більше людей займалися спортом, особливо студенти», – розповідає Олег Дучимінський.спорт«Для забезпечення якісного освітнього процесу, рекреації та збільшення рухової активності студентів пріоритетні завдання кафедри здоров’я і фізичної культури – впровадження нових, сучасних видів спорту та використання новітніх методик», – наголошує декан факультету, доцент Василь Пантік.«Згідно з усним опитуванням і проведеним серед молоді Університету анкетуванням понад 70 % студентів мають бажання відвідувати заняття з фізичного виховання та спортивні секції. Поряд із класичними видами спорту (футбол баскетбол, волейбол, теніс тощо), які успішно функціонують на кафедрі, ми запроваджуємо нові інноваційні види», – зазначає завідувач кафедри, доцент Анатолій Вольчинський.спорт«Система фізичного виховання не розв’язує в повному обсязі проблему фізичного вдосконалення студентської молоді й потребує корекції», – вважає доцент кафедри Олена Іщук.«Упровадження нового формату оздоровчо-спортивної, рекреаційної роботи нашої кафедри позитивно впливатиме на мотивацію й стійкий інтерес до систематичних занять фізкультурно-спортивною діяльністю студентів», – доповнює доцент Ольга Іванюк.