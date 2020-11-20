У луцькій Галереї мистецтв – виставка волинської художниці Світлани Костукевич

Світлани Костукевич оживають рідні поліські краєвиди, оспівані у знаменитій драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки.



Про це



Нова експозиція в рамках проєкту «Лесиними стежками», який протягом 2021 року проводить Волинська організація Національної спілки художників України з нагоди 150-річчя нашої видатної землячки, днями відкрилася для огляду в малій залі Галереї мистецтв ВО НСХУ.







На створення цих полотен художницю надихнули твори Лесі Українки та залюбленість поетеси у волинську природу, висловлена у віршованих рядках. Окрім того, як розповіла на зустрічі з першими глядачами Світлана Семенівна, в основу одного із сюжетів лягли її дитячі враження від поїздки в село Колодяжне: «Я була маленькою дівчинкою, коли разом з батьками приїхала в Колодяжне. Все навколо захоплювало і дивувало мене до глибини дитячої душі! Я вірила усім казкам і переказам про лісових жителів, описаних Лесею Українкою. Пригадую, тоді ще була жива няня Лесі, і нам пощастило там її побачити. Сам будинок Косачів потопав у квітах і справив на мене надзвичайно сильні враження».







Написанню картини також передувала велика дослідницька праця художниці. Світлана Костукевич відчувала потребу, насамперед у власному сприйнятті, очистити образ Лесі Українки від нав’язаного радянською ідеологією штампу хворобливої революціонерки. Вишуканість юної панночки Лариси Косач у важливий час її життя в поліському селі символічно показують стилізовані у пастельній гамі квіти навколо будинку. Важливою метафорою картини є струмінь світла, який виходить з будинку Косачів, – так авторка візуалізує дух високої культури та просвітницької діяльності цієї родини, що дала Україні багато визначних персоналій.







Для шанувальників творчості Світлани Костукевич, колег-художників та знавців ця мисткиня як віртуозна пейзажистка, авторка витончених натюрмортів. Вже багато років вона зберігає відданість непростій, на думку багатьох професійних художників, темі – квітам. Серед її численних квіткових сюжетів нема двох однакових, кожна композиція унікальна, розповідає вона.







І немає значення, в якій техніці їй працювати: у багатому доробку Світлани Семенівни є акварелі, олійний живопис, твори акрилом, витинанки, розписи по тканині, гобелени та експерименти у мішаних техніках. Мисткиня почувається вільно у різноманітті стилів і напрямів від гіперреалізму до народних стилізацій, майстерно володіє кольором для передачі широкого спектру людських переживань і настроїв. Для цієї тематичної експозиції вона запропонувала серію пейзажів, створених в емоційному співзвуччі з поетичними картинами поліської природи Лесі Українки.









Невипадковим для авторки виставки став весняний час її проведення. «Художники та їхні картини потрібні для того, щоб пробуджувати людей», – переконана Світлана Семенівна, і в ширшому сенсі пов’язує весняне пробудження природи з місією митців – поетів, художників – надихати людей до внутрішнього оновлення, переосмислення життя, готовності до еволюційних зрушень.









Виставка творів Світлани Костукевич в арт-проєкті «Лесиними стежками» триватиме протягом трьох тижнів і відкрита для безпечного перегляду шанувальників волинських пейзажів. Твори експонуються в Малій залі Галереї мистецтв ВО НСХУ, що на вулиці Лесі Українки, вхід вільний.





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