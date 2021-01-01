У Луцькій райраді вивчать ситуацію із харчуванням дітей в школах та садочках району





Про це



До голови Луцької районної ради Олександра Омельчука постійно надходять звернення від мешканців району, чому харчування у закладах освіти різниться.



«Батьки хочуть знати реальну картину і відповідь – чому суми відрізняються. Чому в одному закладі обід вартує 25 гривень, а іншому – 11? Друге питання, яке їх хвилює, – якість харчування в шкільних їдальнях та дитсадках. Сьогодні багато скарг надходить, що воно неякісне – годують спредами, неякісним молоком, від чого діти страждають алергіями, мають проблеми зі шлунком», - розповів голова райради Олександр Омельчук.



Радник голови районної ради Юрій Ройко наголосив, що закупівлі в закладах освіти відбуваються згідно тендерів, але часто буває так, що їх виграють не виробники, а посередники.



«У законі про тендерну політику прописано, що в першу чергу треба спиратися на місцевих виробників, тоді вони і відповідальність будуть нести в разі чого», - зауважив Юрій Ройко.



Такої ж думки і заступник голови районної ради Сергій Сівак.



«Перемагає той, хто пропонує нижчу ціну, але при цьому ніхто не говорить за якість. Вважаю, що параметри якості мають бути прописані: молоко має бути натуральним, такої-то жирності, згущене молоко не з пальмової олії, а натуральне. Масло в харчуванні дітей у жодному разу не має бути спредовим, а з цільного молока. Діти із дитячого садочка повинні отримувати якісне харчування», - каже Сергій Сівак.



Крім того, у Луцькій районній раді вважають, що після тендеру органи місцевого самоврядування – громади повинні кілька разів на рік перевіряти якість продуктів харчування.



«Законодавець виписав процедуру тендерів, щоб запобігти корупції. Це є правильно, але правильним має бути і той момент, що органи місцевого самоврядування повинні контролювати якість харчування у закладах освіти, точніше тих підприємців, які виграли тендер. І робити це не один раз, а декілька разів на рік, щоб унеможливити потрапляння на столи дітей неякісних харчових продуктів», - розповів радник заступника голови райради Микола Федік.



Зважаючи за звернення батьків, Луцька райрада готуватиме запит до всіх громад району щодо закупівель продуктів та вартості харчування в школах та садочках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після численних звернень батьків школярів та вихованців дитячих садочків Луцька райрада вивчить ситуацію із харчуванням в освітніх закладах усіх громад району.Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.До голови Луцької районної радипостійно надходять звернення від мешканців району, чому харчування у закладах освіти різниться.«Батьки хочуть знати реальну картину і відповідь – чому суми відрізняються. Чому в одному закладі обід вартує 25 гривень, а іншому – 11? Друге питання, яке їх хвилює, – якість харчування в шкільних їдальнях та дитсадках. Сьогодні багато скарг надходить, що воно неякісне – годують спредами, неякісним молоком, від чого діти страждають алергіями, мають проблеми зі шлунком», - розповів голова райради Олександр Омельчук.Радник голови районної радинаголосив, що закупівлі в закладах освіти відбуваються згідно тендерів, але часто буває так, що їх виграють не виробники, а посередники.«У законі про тендерну політику прописано, що в першу чергу треба спиратися на місцевих виробників, тоді вони і відповідальність будуть нести в разі чого», - зауважив Юрій Ройко.Такої ж думки і заступник голови районної ради«Перемагає той, хто пропонує нижчу ціну, але при цьому ніхто не говорить за якість. Вважаю, що параметри якості мають бути прописані: молоко має бути натуральним, такої-то жирності, згущене молоко не з пальмової олії, а натуральне. Масло в харчуванні дітей у жодному разу не має бути спредовим, а з цільного молока. Діти із дитячого садочка повинні отримувати якісне харчування», - каже Сергій Сівак.Крім того, у Луцькій районній раді вважають, що після тендеру органи місцевого самоврядування – громади повинні кілька разів на рік перевіряти якість продуктів харчування.«Законодавець виписав процедуру тендерів, щоб запобігти корупції. Це є правильно, але правильним має бути і той момент, що органи місцевого самоврядування повинні контролювати якість харчування у закладах освіти, точніше тих підприємців, які виграли тендер. І робити це не один раз, а декілька разів на рік, щоб унеможливити потрапляння на столи дітей неякісних харчових продуктів», - розповів радник заступника голови райрадиЗважаючи за звернення батьків, Луцька райрада готуватиме запит до всіх громад району щодо закупівель продуктів та вартості харчування в школах та садочках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію