Юні художниці з Волині перемогли у конкурсі у Болгарії





Вихованки школи і переможниці конкурсу – дівчата 12-13 років – Катерина Скробака, Яна Левчук та Анастасія Мельничук, які навчаються в третьому класі художньої школи.



Як розповіла Ірина Надюкова, творчі роботи дітей обрали для участі у виставці, приуроченій до Міжнародного дня захисту дітей, у червні цього року.



"Зараз оголосили результати. Найкращі конкурсні роботи відібрали для традиційної щорічної виставки в місті Нова Загора", – каже заступниця директора.



З її слів, зазвичай у конкурсі перемагають емоційно насичені роботи, які не обов'язково повинні бути технічно складними. Каже: місцева художня школа бере участь в цьому конкурсі більше 15 років.



Анастасія Мельничук виконала малюнок у техніці гратографії. Яна Левчук виконала малюнок із пташками, а Катерина Скробака зобразила Святого Миколая.



Зі слів заступниці директорки, у попередні роки журі конкурсу надсилало для школи або викладачеві за колекцію робіт учнів окремі дипломи із відзнаками.



"У липні отримаємо посилку з Болгарії, де надсилають дипломи та каталоги цієї виставки. По цьому ми можемо судити, скільки всього робіт виставлено", – каже Ірина Надюкова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Три учениці Володимир-Волинської дитячої художньої школи імені Миколи Рокицького здобули перемогу в міжнародному конкурсі дитячої творчості в місті Нова Загора (Болгарія).Вихованки школи і переможниці конкурсу – дівчата 12-13 років –та, які навчаються в третьому класі художньої школи.Як розповіла Суспільному заступниця директора художньої школи, творчі роботи дітей обрали для участі у виставці, приуроченій до Міжнародного дня захисту дітей, у червні цього року."Зараз оголосили результати. Найкращі конкурсні роботи відібрали для традиційної щорічної виставки в місті Нова Загора", – каже заступниця директора.З її слів, зазвичай у конкурсі перемагають емоційно насичені роботи, які не обов'язково повинні бути технічно складними. Каже: місцева художня школа бере участь в цьому конкурсі більше 15 років.Анастасія Мельничук виконала малюнок у техніці гратографії. Яна Левчук виконала малюнок із пташками, а Катерина Скробака зобразила Святого Миколая.Зі слів заступниці директорки, у попередні роки журі конкурсу надсилало для школи або викладачеві за колекцію робіт учнів окремі дипломи із відзнаками."У липні отримаємо посилку з Болгарії, де надсилають дипломи та каталоги цієї виставки. По цьому ми можемо судити, скільки всього робіт виставлено", – каже Ірина Надюкова.

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