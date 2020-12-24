Юні художниці з Волині перемогли у конкурсі у Болгарії
Сьогодні, 17:37
Три учениці Володимир-Волинської дитячої художньої школи імені Миколи Рокицького здобули перемогу в міжнародному конкурсі дитячої творчості в місті Нова Загора (Болгарія).
Вихованки школи і переможниці конкурсу – дівчата 12-13 років – Катерина Скробака, Яна Левчук та Анастасія Мельничук, які навчаються в третьому класі художньої школи.
Як розповіла Суспільному заступниця директора художньої школи Ірина Надюкова, творчі роботи дітей обрали для участі у виставці, приуроченій до Міжнародного дня захисту дітей, у червні цього року.
"Зараз оголосили результати. Найкращі конкурсні роботи відібрали для традиційної щорічної виставки в місті Нова Загора", – каже заступниця директора.
З її слів, зазвичай у конкурсі перемагають емоційно насичені роботи, які не обов'язково повинні бути технічно складними. Каже: місцева художня школа бере участь в цьому конкурсі більше 15 років.
Анастасія Мельничук виконала малюнок у техніці гратографії. Яна Левчук виконала малюнок із пташками, а Катерина Скробака зобразила Святого Миколая.
Зі слів заступниці директорки, у попередні роки журі конкурсу надсилало для школи або викладачеві за колекцію робіт учнів окремі дипломи із відзнаками.
"У липні отримаємо посилку з Болгарії, де надсилають дипломи та каталоги цієї виставки. По цьому ми можемо судити, скільки всього робіт виставлено", – каже Ірина Надюкова.
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Вихованки школи і переможниці конкурсу – дівчата 12-13 років – Катерина Скробака, Яна Левчук та Анастасія Мельничук, які навчаються в третьому класі художньої школи.
Як розповіла Суспільному заступниця директора художньої школи Ірина Надюкова, творчі роботи дітей обрали для участі у виставці, приуроченій до Міжнародного дня захисту дітей, у червні цього року.
"Зараз оголосили результати. Найкращі конкурсні роботи відібрали для традиційної щорічної виставки в місті Нова Загора", – каже заступниця директора.
З її слів, зазвичай у конкурсі перемагають емоційно насичені роботи, які не обов'язково повинні бути технічно складними. Каже: місцева художня школа бере участь в цьому конкурсі більше 15 років.
Анастасія Мельничук виконала малюнок у техніці гратографії. Яна Левчук виконала малюнок із пташками, а Катерина Скробака зобразила Святого Миколая.
Зі слів заступниці директорки, у попередні роки журі конкурсу надсилало для школи або викладачеві за колекцію робіт учнів окремі дипломи із відзнаками.
"У липні отримаємо посилку з Болгарії, де надсилають дипломи та каталоги цієї виставки. По цьому ми можемо судити, скільки всього робіт виставлено", – каже Ірина Надюкова.
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