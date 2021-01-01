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Соцпрацівники розшукують сина бабусі з Луцька, яка втратила свідомість через голод

Соцпрацівники розшукують сина бабусі з Луцька, яка втратила свідомість через голод
22 березня соціальні працівники не змогли потрапити до помешкання пенсіонерки, яка 17 березня знепритомніла у власній квартирі через голод.

Про це Суспільному розповіла директорка Територіального центру соціального обслуговування міста Галина Шатецька.

Це вже не перша спроба поспілкуватися із жінкою, кажуть соцпрацівники, але застати вдома пенсіонерку не вдається.

Пенсіонерка 1951-го року народження, живе одна в однокімнатній квартирі. Ім'я та адресу жінки наразі не розголошують в цілях безпеки. Зі слів директорки Терцентру, працівниця, яка закріплена за вулицею, де проживає пенсіонерка, щодня навідуватиметься до квартири, щоб застати літню жінку вдома.

"Ми з'ясували через сусідів, що у неї є син в Росії. Будемо скеровувати листа за адресою, бо стаціонарного телефона у нього немає. Готуємо офіційного листа про те, що з його мамою є проблеми. Щоб він з нами зв'язався і якось ми це питання змогли вирішити спільно", – каже Галина Шатецька. Наголошує, у законодавстві передбачено, що соцпрацівники без згоди жінки не можуть зайти у помешкання та допомогти самотній пенсіонерці.

Нагадаємо, 17 березня патрульні повідомляли, що звернулися у соціальні служби, щоб допомогти літній жінці, яка знепритомніла у власному помешканні. Інспекторам пенсіонерка тоді розповіла, що втратила свідомість, бо була голодна.

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Теги: соцпрацівники, пенсіонерка, допомога, Луцьк
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