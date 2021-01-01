Соцпрацівники розшукують сина бабусі з Луцька, яка втратила свідомість через голод

17 березня знепритомніла у власній квартирі через голод.



Про це Галина Шатецька.



Це вже не перша спроба поспілкуватися із жінкою, кажуть соцпрацівники, але застати вдома пенсіонерку не вдається.



Пенсіонерка 1951-го року народження, живе одна в однокімнатній квартирі. Ім'я та адресу жінки наразі не розголошують в цілях безпеки. Зі слів директорки Терцентру, працівниця, яка закріплена за вулицею, де проживає пенсіонерка, щодня навідуватиметься до квартири, щоб застати літню жінку вдома.



"Ми з'ясували через сусідів, що у неї є син в Росії. Будемо скеровувати листа за адресою, бо стаціонарного телефона у нього немає. Готуємо офіційного листа про те, що з його мамою є проблеми. Щоб він з нами зв'язався і якось ми це питання змогли вирішити спільно", – каже Галина Шатецька. Наголошує, у законодавстві передбачено, що соцпрацівники без згоди жінки не можуть зайти у помешкання та допомогти самотній пенсіонерці.



Нагадаємо, 17 березня патрульні повідомляли, що звернулися у соціальні служби, щоб допомогти літній жінці, яка знепритомніла у власному помешканні. Інспекторам пенсіонерка тоді розповіла, що втратила свідомість, бо була голодна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 березня соціальні працівники не змогли потрапити до помешкання пенсіонерки, якаПро це Суспільному розповіла директорка Територіального центру соціального обслуговування містаЦе вже не перша спроба поспілкуватися із жінкою, кажуть соцпрацівники, але застати вдома пенсіонерку не вдається.Пенсіонерка 1951-го року народження, живе одна в однокімнатній квартирі. Ім'я та адресу жінки наразі не розголошують в цілях безпеки. Зі слів директорки Терцентру, працівниця, яка закріплена за вулицею, де проживає пенсіонерка, щодня навідуватиметься до квартири, щоб застати літню жінку вдома."Ми з'ясували через сусідів, що у неї є син в Росії. Будемо скеровувати листа за адресою, бо стаціонарного телефона у нього немає. Готуємо офіційного листа про те, що з його мамою є проблеми. Щоб він з нами зв'язався і якось ми це питання змогли вирішити спільно", – каже Галина Шатецька. Наголошує, у законодавстві передбачено, що соцпрацівники без згоди жінки не можуть зайти у помешкання та допомогти самотній пенсіонерці.Нагадаємо, 17 березня патрульні повідомляли, що звернулися у соціальні служби, щоб допомогти літній жінці, яка знепритомніла у власному помешканні. Інспекторам пенсіонерка тоді розповіла, що втратила свідомість, бо була голодна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію