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Мер Луцька буде проводити прийоми громадян через Zoom

Мер Луцька буде проводити прийоми громадян через Zoom
Луцький міський голова Ігор Поліщук започатковує прийоми громадян через Zoom.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

Разом із традиційним прийомом громадян міський голова Ігор Поліщук запроваджує і онлайн прийом через програму Zoom. Він відбуватиметься у першу п’ятницю місяця з 11.30 до 13 години.

З 11:30 до 12:30 міський голова спілкуватиметься з мешканцями громади через програму Zoom. Згодом на звернення, які не потребують уточнення, надасть відповіді в прямому ефірі на особистій сторінці у мережі Facebook (www.facebook.com/ihor.polishchuk).

Запис на прийом здійснюватимуть шляхом заповнення на офіційному сайті Луцької міської ради заяви встановленої форми не пізніше, ніж за два дні до дати його проведення. Вона повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові громадянина, контактні дані (місце проживання, електронна пошта, номер телефону), стислий опис суті питання.

Записатись на прийом можна за посиланням: www.lutskrada.gov.ua/pages/zapys-na-onlain-pryiom.

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Теги: Луцьк, Ігор Поліщук, прийом громадян, онлайн, zoom
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