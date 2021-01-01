Мер Луцька буде проводити прийоми громадян через Zoom

Ігор Поліщук започатковує прийоми громадян через Zoom.



Про це



Разом із традиційним прийомом громадян міський голова Ігор Поліщук запроваджує і онлайн прийом через програму Zoom. Він відбуватиметься у першу п’ятницю місяця з 11.30 до 13 години.



З 11:30 до 12:30 міський голова спілкуватиметься з мешканцями громади через програму Zoom. Згодом на звернення, які не потребують уточнення, надасть відповіді в прямому ефірі на особистій сторінці у мережі Facebook (



Запис на прийом здійснюватимуть шляхом заповнення на офіційному сайті Луцької міської ради заяви встановленої форми не пізніше, ніж за два дні до дати його проведення. Вона повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові громадянина, контактні дані (місце проживання, електронна пошта, номер телефону), стислий опис суті питання.



Записатись на прийом можна за посиланням:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міський головазапочатковує прийоми громадян через Zoom.Про це йдеться на сайті Луцькради.Разом із традиційним прийомом громадян міський голова Ігор Поліщук запроваджує і онлайн прийом через програму Zoom. Він відбуватиметься у першу п’ятницю місяця з 11.30 до 13 години.З 11:30 до 12:30 міський голова спілкуватиметься з мешканцями громади через програму Zoom. Згодом на звернення, які не потребують уточнення, надасть відповіді в прямому ефірі на особистій сторінці у мережі Facebook ( www.facebook.com/ihor.polishchuk ).Запис на прийом здійснюватимуть шляхом заповнення на офіційному сайті Луцької міської ради заяви встановленої форми не пізніше, ніж за два дні до дати його проведення. Вона повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові громадянина, контактні дані (місце проживання, електронна пошта, номер телефону), стислий опис суті питання.Записатись на прийом можна за посиланням: www.lutskrada.gov.ua/pages/zapys-na-onlain-pryiom

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію