Мер Луцька буде проводити прийоми громадян через Zoom
Сьогодні, 16:48
Луцький міський голова Ігор Поліщук започатковує прийоми громадян через Zoom.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
Разом із традиційним прийомом громадян міський голова Ігор Поліщук запроваджує і онлайн прийом через програму Zoom. Він відбуватиметься у першу п’ятницю місяця з 11.30 до 13 години.
З 11:30 до 12:30 міський голова спілкуватиметься з мешканцями громади через програму Zoom. Згодом на звернення, які не потребують уточнення, надасть відповіді в прямому ефірі на особистій сторінці у мережі Facebook (www.facebook.com/ihor.polishchuk).
Запис на прийом здійснюватимуть шляхом заповнення на офіційному сайті Луцької міської ради заяви встановленої форми не пізніше, ніж за два дні до дати його проведення. Вона повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові громадянина, контактні дані (місце проживання, електронна пошта, номер телефону), стислий опис суті питання.
Записатись на прийом можна за посиланням: www.lutskrada.gov.ua/pages/zapys-na-onlain-pryiom.
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Про це йдеться на сайті Луцькради.
Разом із традиційним прийомом громадян міський голова Ігор Поліщук запроваджує і онлайн прийом через програму Zoom. Він відбуватиметься у першу п’ятницю місяця з 11.30 до 13 години.
З 11:30 до 12:30 міський голова спілкуватиметься з мешканцями громади через програму Zoom. Згодом на звернення, які не потребують уточнення, надасть відповіді в прямому ефірі на особистій сторінці у мережі Facebook (www.facebook.com/ihor.polishchuk).
Запис на прийом здійснюватимуть шляхом заповнення на офіційному сайті Луцької міської ради заяви встановленої форми не пізніше, ніж за два дні до дати його проведення. Вона повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові громадянина, контактні дані (місце проживання, електронна пошта, номер телефону), стислий опис суті питання.
Записатись на прийом можна за посиланням: www.lutskrada.gov.ua/pages/zapys-na-onlain-pryiom.
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